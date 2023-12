Oluline esmaspäeval, 11. detsembril kell 6.19:

- Iisrael andis õhulööke sihtmärkidele Damaskuse lähedal;

- Netanyahu: Iraani plaan tappa Küprosel iisraellasi nurjati;

- Hezbollah' droonirünnakus sai kannatada mitu Iisraeli sõdurit;

- Hamas: nõudmiste täitmata jätmise korral ei lahku ükski pantvang elusana;

- Netanyahu kutsus Hamasi võitlejaid kohe alla andma.

Iisrael andis õhulööke sihtmärkidele Damaskuse lähedal

Iisrael andis pühapäeva õhtul õhulööke mitmele sihtmärgile Süüria pealinna Damaskuse lähedal, teatas Süüria riiklik uudisteagentuur SANA.

"Kella 23.05 paiku korraldas vaenlane Iisrael õhurünnaku, võttes sihikule mitmeid punkte Damaskuse eeslinnades," ütles üks julgeolekuallikas agentuurile.

"Meie õhutõrje tulistas mõned raketid alla, teised tekitasid piiratud ainelist kahju," lisas ta.

AFP korrespondent teatas tugevatest plahvatustest Damaskuse eeslinnades, mida Iisrael on ka varem rünnanud.

Suurbritannias baseeruv vabaühendus Süüria Inimõiguste Vaatluskeskus ütles, et õhulöökide sihtmärgid olid Sayeda Zeinabi piirkonnas ja Damaskuse lennuvälja lähedal ning seotud Liibanoni mõjuka liikumisega Hezbollah.

Iisraeli kaitsevägi ei soostunud juhtunut kommenteerima.

Netanyahu: Iraani plaan tappa Küprosel iisraellasi nurjati

Iisrael ja Küpros nurjasid Iraani plaani tappa sellel Vahemere idaosas asuval saarel iisraellasi, teatas Iisraeli peaministri Benjamin Netanyahu kantselei pühapäeval avalduses.

"Küprose julgeoleku- ja korrakaitseagentuurid koostöös Mossadiga tõkestasid Iraani terroritaristu, mis kavandas rünnakute korraldamist Iisraeli ja juudi sihtmärkide vastu Küprosel," öeldi avalduses viitega Iisraeli luureteenistusele.

Teade järgnes Küprose politsei kinnitusele, et julgeolekukaalutlustel võeti kinni kaks isikut. Meedia teatel oli tegemist iraanlastega, keda kahtlustatakse rünnakute kavandamises iisraellaste vastu.

Ajaleht Kathimerini Cyprus edastas, et kaks iraanlast ootavad väljasaatmist.

Netanyahu kantselei teatel saadi infot, mis viis ründajate avastamise ning sihtmärkide teada saamiseni.

Hezbollah' droonirünnakus sai kannatada mitu Iisraeli sõdurit

Liibanoni mõjuka šiialiikumise Hezbollah' droonirünnakus sai pühapäeval kannatada mitu Iisraeli sõdurit, teatasid mõlemad pooled.

Iisraeli armee ütles, et mitu sõdurit sai viga, kui raketitõrje tulistas alla paar "kahtlast õhusihtmärki, mis sisenesid Liibanonist" Lääne-Galilea piirkonda.

"Kaks kaitseväe sõdurit sai keskmise raskusega vigastusi ja veel mitu kergemalt kannatada šrapnellist ja suitsu sissehingamisest," teatas armee, lisades, et sõdurid toimetati haiglasse.

Iraani-toetatud Hezbollah, mis on palestiina äärmusrühmituse Hamas liitlane, ütles omakorda, et kasutas ründedroone Iisraeli sõjaväe juhtimiskeskuse ründamiseks.

Hezbollah lisas eraldi avalduses, et võttis sihikule ka Iisraeli armeeposti Jal al-Allamis, mis asub Liibanoni linna Naqura lähedal üle piiri.

Hamas: nõudmiste täitmata jätmise korral ei lahku ükski pantvang elusana

Gaza sektoris Iisraeliga sõjajalal olev Palestiina islamistlik äärmusrühmitus Hamas hoiatas pühapäeval, et ükski pantvang ei lahku enklaavist elusana, kui rühmituse nõudmisi ei täideta.

"Ei fašistlik vaenlane ja selle ülbe juhtkond... ega selle toetajad... saa oma vange elusana [tagasi] ilma vahetuseta ja läbirääkimisteta ja vastupanu nõudmiste täitmiseta," ütles Hamasi relvatiiva kõneisik Abu Obeida teleülekandes viitega palestiinlastest vangide vabastamisele, keda Iisrael oma vanglates kinni hoiab.

Iisrael teatas laupäeval, et Hamasi käes on pantvangis veel 137 inimest. Aktivistide andmetel on Iisraeli vanglates umbes 7000 palestiinlast.

1. detsembril katkenud nädalase humanitaarpausi ajal vabastas Hamas 105 pantvangi, nende seas 80 iisraellast, kelle vastu vabastas Iisrael omakorda 240 palestiinlasest vangi.

Netanyahu kutsus Hamasi võitlejaid kohe alla andma

Iisraeli peaminister Benjamin Netanyahu kutsus pühapäeval Hamasi võitlejaid kohe alla andma, öeldes, et palestiinlaste äärmusrühmituse lõpp on lähedal.

"Sõda veel jätkub, kuid see on Hamasi lõpu algus. Ma ütlen Hamasi terroristidele: see on läbi, ärge surge (Yahya) Sinwari eest. Andke alla praegu," ütles Netanyahu avalduses, viidates Hamasi juhile Gaza sektoris.

"Viimastel päevadel on tosinad Hamasi terroristid andnud alla meie üksustele," lisas ta.

Iisraeli sõjavägi ei ole aga esitanud tõendeid Hamasi võitlejate allaandmise kohta ja äärmuslased on sellised väited tagasi lükanud.

Iisraeli kaitseminister Yoav Gallant ütles juba ligi kuu aega tagasi, et Hamas on kaotanud kontrolli Gaza üle.