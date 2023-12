Temperatuur kõigub lähipäevil 0 kraadi ümber ja tekitab teedele jäiteohu

Teisipäeva öö on Eestis pilves. Sajab lund, saartel ka lörtsi, rannikualadel tuiskab kohati. Puhub idakaare tuul 3 kuni 9 meetrit sekundis. Külma on 2 kuni 7 kraadi, saarte rannikul on õhutemperatuur kuni +1 kraadi. Võib jäidet olla.

Hommikul sajab lund, mõnel pool rannikul tuiskab. Saartel tuleb sekka lörtsi. Võib jäidet olla. Puhub idakaare tuul 3 kuni 9, põhjarannikul puhanguti kuni 14 meetrit sekundis. Külma on 1 kuni 5 kraadi, saarte rannikul on kuni kraad sooja.

Päeval on ilm pilves. Sajab lund, kohati tuleb sekka lörtsi. Rannikualadel võib tuisata. Mitmel pool on jäidet. Puhub ida- ja kirdetuul 1 kuni 7, Hiiumaa ja mandri põhjarannikul 4 kuni 9, puhanguti kuni 14 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on -3 ja +1 kraadi vahel.

Kolmapäev tuleb lume- ja lörtsisajuga. Õhutempereatuur on ööpäev läbi 0 kraadi ümber ning teedel on libedust põhjustav jäide. Neljapäeval jääb sajuhooge harvemaks ja õhk külmeneb. Reedel pudeneb mõnel pool lund, õhutemperatuur püsib miinuspoolel. Kui laupäeva öö tuleb selgem, siis võib õhutemperatuur kohati -10 kraadist madalamale langeda. Päeval võib saabuda lääne poolt tunduvalt soojem õhumass.