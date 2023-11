PPA juht Belitšev: oleme valmis vajadusel piiripunktid sulgema

Narva piiripunkti kaudu on Eestisse on neljapäeva jooksul üritanud ilma seadusliku aluseta sisenda kokku 19 Somaalia ja Süüria kodanikku. Praegu veel suuremat survet Eesti piiril pole, kuid vajadusel ollakse valmis piiripunktid sulgema, ütles ERR-ile PPA peadirektor Egert Belitšev.

Neljapäeva hommikul saabus Narva piirpunkti kaheksa Somaalia kodanikku, kes soovisid Eesti kaudu Euroopa Liitu siseneda, kuid kuna neil seaduslikku alust ei olnud, siis saadeti nad Venemaale tagasi. Hiljem üritas sama seitse Süüria kodanikku ja veel hiljem neli somaallast, ütles Belitšev.

"Nad kasutasid kõik sama taktikat ehk nad on küll Venemaalt välja lastud, kuigi Euroopa Liitu sisenemiseks nad õigust ei oma," lisas ta.

Belitševi sõnul siirdusid kõik 19 inimest tagasi Venemaale. Rahvusvaheist kaitset neist Eestilt keegi ei taotlenud.

Belitševi sõnul ollakse kontaktis Soome kolleegidega, kus viimastel päevadel on piiril tekkinud suurem surve ning soomlased on otsustanud laupäevast kolmeks kuuks neli lõunapoolsemat idapiiril asuvat piirpunkti sulgeda.

"Soome kolleegide indikatsioon on, et Venemaa poolelt neid inimesi abistatakse, kas ametivõimude või organiseeritud kuritegevuse poolt, kes nende transpordi piirini ka korraldavad," lausus Belitšev.

PPA juhi sõnul võib Soome piiripunktide sulgemine piiriületust otsivaid inimesi ja Eesti piirile tuua ning PPA on selleks valmis. "Me jälgime olukorda, oleme valmis reageerima, valmis astuma omapoolseid samme, kui on vajadus," ütles ta, lisades, et vajadusel ollakse valmis piiripunktid sulgema.

Kagu-Eesti piiril praegu Narvaga sarnast liikumist pole näha, ütles Belitšev.