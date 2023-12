Politico: Euroopa Komisjon kavatseb anda 10 miljardit eurot Ungarile

See on Ungari peaministrile suur võit. Politico andmetel vabastatakse 10 miljardi euro väärtuses fondide vahendeid ehk suurem osa seni külmutatud rahast.

Ametlikult põhjendatakse otsust Ungari ellu viidud ja komisjoni nõutud reformidega, mis justkui ei luba enam fonde külmutada. Kuid mitmed anonüümseks jääda soovinud EL-i ametnikud on selle sündmuste versiooni vaidlustanud.

Fondide vabastamine võib tegelikult olla seotud EL-i katsega leppida kokku 50 miljardi euro suuruse Ukraina abipaketi vastuvõtmises, mille Ungari on lubanud vetostada. Politico allikate sõnul survestasid Prantsuse president Emmanuel Macron ja Saksamaa kantsler Olaf Scholz komisjoni presidenti Ursula von der Leyenit vabastama vahendid Ungari veto peatamise eesmärgil.

Rahvusvahelise Valuutafondi (IMF) sõnul vajab Ukraina rahalist tuge majandusstabiilsuse hoidmiseks. EL-i ja USA tugi "võimaldab [Ukraina] valitsusel alles hoida kõiki riigi funktsioone," ütles IMF-i Ukraina suuna juht Gavin Gray.

Isegi kui Ungari kiidab Ukraina abipaketi heaks, tähendaks see Politico hinnangul seni Ungari reforme ebapiisavaks pidanud Euroopa Komisjonile mainekahju.

Nüüd aga väidavad komisjoni ametnikud, et fondide külmutamine oli palju tõhusam, kui eeldati. Lisaks väidetakse, et fondide vabastamiseta riskiks komisjon, et Ungari esitab kohtuhagi.

"Kui komisjon ei vabasta vahendeid, siis Ungari tõenäoliselt võidaks," ütles kõrge diplomaat.