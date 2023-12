Voltri: õpetajate streik tuleb 22. jaanuaril

Eesti Haridustöötajate Liidu (EHL) esimees Reemo Voltri teatas, et õpetajate tähtajatu streik on planeeritud 22. jaanuarile.

"Oleme sunnitud tulenevalt valitsuse ignorantsusest ja sõnamurdlikkusest alustama 22. jaanuaril tähtajatut streiki, milles osalevad üldhariduskoolide, kutsekoolide ja lasteaedade õpetajad. Lisaks saavad liituda huvihariduse õpetajad, kes soovivad," rääkis Voltri pressikonverentsil.

Voltri rõhutas, et viimase hetkeni siiski loodeti, et streiki pole vaja välja kuulutada.

"Kahjuks aga ei suudetud valitsuses siiski prioriteete seada. Väga märgiline oli ka haridus- ja teadusministri palkade alamäära tõusuks leitud kaheksa miljoni mitte jõudmine riigieelarvesse," sõnas Voltri.

"Streigi ajal võib aga ei pea tööandja palgamaksmise peatada. Kuidas streigi ajal toimivad koolid ja lasteaiad on nende pidajate ja juhtide otsustada. Streigiga seotud detailid koordineerib Eesti Haridustöötajate Liit asutuste streigijuhtidega. Samuti koordineerime haridustöötajatele toetusstreikide läbiviimist teiste ameti- ja kutseühingute poolt," lisas ta.

Voltri ütles, et streik lükkus jaanuarikuusse lepitusprotsessi venimise tõttu. Lisaks vajab tema sõnul seaduse järgi streik ettevalmistamist.

Voltri rääkis, et jutud streigi ebaseaduslikkusest on mõeldud infooperatsioonina õpetajate hirmutamiseks, et heidutada neid streikimast.

Ta lisas, et õpetajate alampalga tõus 3,1 protsenti streiki ära ei hoia.

"Streikimine on vabatahtlik. See, kes soovib streikida, peab saama streikida. Streikijate ähvardamine, näiteks töökoha kaotusega, on ebaseaduslik. Samas peab streikijatel jääma võimalik streigi ajal tööd teha," lausus Voltri.

Voltri avaldas lootust, et valitsus ikkagi astub samme, mis võimaldaksid streik ära jätta.

Lisaks palgatõusule järgmisest aastast peab EHL ülimalt oluliseks alustada ka läbirääkimisi kollektiivlepingu sõlmimiseks, välistamaks edaspidistel aastatel sarnase situatsiooni tekkimist, mis nõuab tööseisakuga oma õiguste eest seismist. Samuti on edasistel aruteludel haridus- ja teadusministeeriumiga EHL tahe hoida fookuses ka lasteaia õpetajate palkade soetus üldhariduse õpetajate palkadega.