Sõja 660. päev: Venemaa kavatseb Bildi andmetel jätkata sõda Ukrainas aastaid

Oluline 15. detsembril kell 20.14:

- Ukraina peastaap: ööpäevaga toimus 110 kokkupõrget Vene okupatsioonivägedega, millest 45 leidis aset Avdijivka lähedal;

- Vene okupatsiooniväed jätkasid piiratud edasiliikumist Avdijivka suunal;

- Okupeeritud Mariupolis toimus tugev plahvatus;

- Venemaa korraldas järjekordse droonirünnaku Ukrainale;

- Venemaa kavatseb Bildi andmetel jätkata sõda Ukrainas aastaid;

- USA senaatorid lükkasid puhkuse nädala võrra edasi ning jätkavad arutelusid Ukraina aitamise üle;

- Ungari tõkestas 50 miljardi euro suuruse EL-i abipaketi Ukrainale.

Ukraina peastaap: ööpäevaga toimus 110 kokkupõrget Vene okupatsioonivägedega, millest 45 leidis aset Avdijivka lähedal

Ukraina peastaabi teatel toimus ööpäeva jooksul 110 sõjalist kokkupõrget Ukraina ja Vene vägede vahel. Teates märgitakse, et kõige ägedamad lahingud käivad Avdijivka suunal, kuid Vene üksused on aktiviseerunud ka Marjinka, Bahmuti, Kupjanksi ja Zaporižžja suunal.

Kokku toimus 45 Vene rünnakut Avdijivka lähedal. Vene väed on püüdnud kuid järjest linna piirata.

Lisaks leidis aset 17 Vene rünnakut Marjinka rindel ja 15 rünnakut Kupjanski rindel.

Bahmuti suunal toimus 11 Vene rünnakut ja Zaporižžja rindel üheksa Vene rünnakut.

Peastaap teatas, et Ukraina hoiab jätkuvalt positsioone Dnepri jõe okupeeritud idakaldal Hersoni oblastis.

Ööpäeva jooksul tegi Venemaa Ukraina peastaabi teatel neli raketi- ja 50 õhurünnakut, lisaks tulistati mitmikraketiheitjatest 56 korda Ukraina vägede positsioonide ja asulate pihta.

Lisaks ründas Venemaa Ukrainat 14 drooni ja ühe raketiga. Ukraina õhukaitse tulistas alla kõik droonid.

Ukraina õhuvägi ründas ööpäevaga kaks Vene sõjaväelaste ja sõjatehnika viibimispaika. Lisaks hävitasid Ukraina väed ühe Vene raketi Kinžal.

Ukraina raketivägi tabas kaks Vene sõdurite ja sõjatehnika viibimispaika, ühe Vene juhtimispuhkti ja kaks Vene laskemoonaladu.

Vilnius: Esimesed Leedus remonditud Leopard tankid saadetakse tagasi Ukrainasse

Esimene partii Ukraina sõjas kannatada saanud Leopard 2 tanke on Leedus remonditud ja saadetakse peatselt tagasi rindele, teatas reedel Leedu kaitseminister Arvydas Anušauskas.

"Leedu on järjekindlalt toetanud Ukraina võitlust iseseisvuse eest, mitte ainult sõjalise abi saatmisega, vaid ka aidates remontida Leopard tanke, mida hädasti vajatakse lahinguväljal," ütles Anušauskas.

Ukraina volinik ründas kolleege käsigranaatidega, 26 inimest sai viga

Ukraina külavolikogu liige ründas istungil kolleege käsigranaatidega, 26 inimest sai viga, ütles politsei reedel.

Juhtum leidis aset reede hommikul Lääne-Ukrainas Keretski külas. Politsei pani Telegramis üles video, milles on näha, kuidas mustades riietes mees siseneb keset ägedat vaidlust volikogu koosolekule. Ta võtab taskust välja kolm käsigranaati, vabastab sütikud ja kukutab granaadid põrandale. Järgnevad plahvatused ja kostab karjeid.

Venemaa rünnaku tõttu sai Hersoni oblastis kaks inimest vigastada

Hersoni võimud teatasid, et Venemaa pommitamise tõttu sai Hersoni oblastis kaks inimest vigastada. Vigastada sai üks 78-aastane naine ja üks 63-aastane naine. Mõlemad kannatanud viidi haiglasse.

Vene okupatsiooniväed jätkasid piiratud edasiliikumist Avdijivka suunal

Mõttekoja ISW teatel jätkasid Vene väed 14. detsembril kohaliku pealetungiga Avdijivka suunal. Geolokatsiooniga kaadrid kinnitavad, et okupatsiooniväed liikusid edasi Stepove küla lähedal asuvast raudteeliinist lõunapool. Stepove asub Avdijivkast seitse kilomeetrit loodes.

Avdijivka suunal võitleva Ukraina brigaadi esindaja ütles, et Vene üksused tulistavad eriti intensiivselt suurtükkidest Stepove ja raudteeliini vahelise piirkonna pihta.

Ühtlasi väidavad Vene sõjablogijad, et Vene väed liiguvad edasi Avdijivkast kagus, kuid ISW analüütikud pole seda kinnitavaid tõendeid näinud.

Ukraina peastaap teatas samas, et Ukraina kaitsjad tõrjusid ööpäeva jooksul Vene rünnakuid Avdijivka, Novobahmutivka (13 kilomeetrit Avdijivkast loodes), Severne (viis kilomeetrit Avdijivkast läänes), Pervomaiske (10 kilomeetrit Avdijivkast edelas) ja Nevelske (13 kilomeetrit Avdijivkast edelas) asulate suundadel.

Okupeeritud Mariupolis toimus tugev plahvatus

Ukraina uudisteagentuuri Unian teatel toimus öösel vastu reedet Venemaa poolt okupeeritud Mariupoli linnas tugev plahvatus.

Kohalikud elanikud postitavad sotsiaalmeedias klippe, millel on näha ulatuslikku põlengut.

Sotsiaalmeedias tehtud postituste järgi leidis plahvatus aset linna betoonitehase piirkonnas, kus asus Vene okupantide sõjaväebaas.

Ukraina ametkonnad pole neid teateid veel kommenteerinud.

Venemaa korraldas järjekordse droonirünnaku Ukrainale

Venemaa korraldas droonirünnaku Ukrainale, kasutades selleks Iraani päritolu Shahed-136 ründedroone.

Ukraina võimude teatel kasutas Venemaa rünnakus 14 drooni, millest Ukraina õhukaitse teatel lasti alla kõik 14 drooni Mõkolajivi, Hersoni, Hmelnõtskõi ja Poltava oblasti õhuruumis.

Droonid lasti välja Krasnodari krais asuva Primorsko-Ahtarski linna alalt.

Vene droon Shahed-136. Autor/allikas: SCANPIX/PACIFIC P/SIPA/ALEKSANDR GUSEV

Venemaa kavatseb Bildi andmetel jätkata sõda Ukrainas aastaid

Venemaa kavatseb sõjategevust Ukrainas jätkata vähemalt kuni 2026. aastani ning selle aja jooksul on plaanis vallutada suurem osa Zaporižžja, Dnipropetrovski ja Harkivi oblastist, mille seas nende piirkondlikud keskused, vahendas neljapäeval uudisteagentuur UNIAN.

Teemal kirjutas Saksa tabloidlehe Bildi sõjaväeanalüütik Julian Röpke, kes viitas luureallikate informatsioonile.

"Selle info kohaselt loodavad Vene võimud läänepoolse toetuse vähenemisele Ukrainale, aga ka rahuläbirääkimiste imiteerimisele, et eksitada maailma üldsust Venemaa "rahumeelsete" kavatsuste osas. Tegelikult Kreml ei plaani mingit vaherahu ja töötab välja uut sõjaplaani Ukrainas," kirjutas väljaanne.

"Seega plaanib Venemaa 2024. aasta lõpuks kehtestada täieliku kontrolli Donetski ja Luhanski oblasti üle ning jõuda Harkivi oblastis Oskoli jõeni," lisati artiklis.

Väljaande kohaselt plaanib Venemaa 2026. aasta lõpuks liikuda edasi läände ja hõivata olulise osa Zaporižžja, Dnipropetrovski ja Harkivi oblastist, mille seas Harkivi, Dnipro ja Zaporižžja linnad.

Samal ajal on Venemaal Hersoni rindel kavas hoida kaitset piki Dnepri jõge ilma paremal kaldal Hersoni või Odessa suunas edasi liikumata.

Venemaa võimud on luureandmete kohaselt valmis nende eesmärkide saavutamiseks kaotama Ukrainas igal aastal kuni 100 000 sõdurit.

USA senaatorid lükkasid puhkuse nädala võrra edasi ning jätkavad arutelusid Ukraina aitamise üle

USA senati demokraatide juht Chuck Schumer teates neljapäeval, et USA Kongressi ülemkoda jätkab tööd ka järgmisel nädalal. Schumeri sõnul püüavad demokraadid vabariiklastega Ukraina, Iisraeli ja Taiwani 111 miljardi dollari suuruses abipaketis kokku leppida.

"Me oleme saavutamas progressi, Valge Maja osaleb [kõnelustel] ka, mis on hea. Need on lootustandvad märgid," ütles ajakirjanikele neljapäeval vabariiklasest senaator John Thune.

Samas läks pühadepuhkusele vabariiklaste juhitud esindajatekoda. Isegi kui senat kiidab abipaketi heaks, pole teada, kas esindajatekoja vabariiklased hääletavad selle poolt või mitte.

"Täna ütles Venemaa president Vladimir Putin, et agressioon Ukrainas jätkub ja rahu saabub ainult siis, kui agressori eesmärgid on saavutatud. Me kõik teame, mida see tähendab," sõnas USA riikliku julgeolekunõukogu kõneisik John Kirby.

"Loodan, et vabariiklased, kes on hoidnud mitu kuud Ukrainale kriitilist abi pantvangis, kuulsid teda selgelt. Selle asemel lähevad nad puhkusele, kui ukrainlased lähevad lahingusse," ütles Kirby pressikonverentsil.

Ungari tõkestas 50 miljardi euro suuruse EL-i abipaketi Ukrainale

Ungari peaminister Viktor Orbán blokeeris reedel 50 miljardi euro suuruse Euroopa Liidu abi Ukrainale, kui ühenduse liidrid ei võtnud arvesse tema vastuseisu Kiieviga liitumiskõneluste alustamisele.

"Öövahetuse kokkuvõte: veto Ukrainale lisarahale ja eelarvekavale. Tuleme teema juurde tagasi järgmisel aastal Euroopa Ülemkogus pärast korralikku ettevalmistust," kirjutas Orbán sotsiaalmeedias.

Euroopa Liidu liidrid kiitsid neljapäeval heaks ametlike liitumiskõneluste alustamise Ukraina ja Moldovaga. Seda hoolimata Ungari varasemast ähvardusest panna sellele sammule veto.

Ukraina teatel kaotas Venemaa ööpäevaga 1090 sõdurit ja 14 tanki

Ukraina relvajõudude pühapäeval esitatud hinnang Vene vägede senistele kaotustele sõjas alates Venemaa täieulatusliku sõjalise kallaletungi algusest 2022. aasta 24. veebruaril:

- elavjõud umbes 343 890 (võrdlus eelmise päevaga +1090);

- tankid 5706 (+14);

- jalaväe lahingumasinad 10 654 (+38);

- suurtükisüsteemid 8099 (+11);

- mobiilsed raketilaskesüsteemid (MLRS) 920 (+0);

- õhutõrjesüsteemid 605 (+0);

- lennukid 324 (+0);

- kopterid 324 (+0);

- operatiivtaktikalised droonid 6226 (+20);

- tiibraketid 1608 (+2);

- autod ja muud sõidukid, sealhulgas kütuseveokid umbes 10 699 (+24);

- laevad / paadid 22 (+0);

- allveelaevad 1 (+0)

- eritehnika 1189 (+4).

Ukraina enda kaotuste kohta samasuguse regulaarsusega andmeid ei avalda ning pole ka avalikult selgitanud, millise metoodika alusel nad Vene sõjakaotusi kokku loevad.