Rapla vallas on puudu 120 lasteaiakohta

Rapla vallas kasvab rahulolematus sellega, et vallas on puudu 120 lasteaiakohta. Kuigi vald toetab nii eralastehoius käivaid kui ka koduseid lapsi, kulub uue lasteaia ehitamisele paar aastat.

Rapla linnasüdames astusid reedel jõuluvana ette nii need lapsed, kes on lasteaias käimiseks liiga väikesed, kui ka need, kes lasteaeda ei pääse.

"Samas on meil väga hea meel, et meil lapsi siia valda ikkagi tuleb ja sünnib. Aga kurb lugu on tõesti see, et me ei olnud selliseks olukorraks valmis," sõnas Rapla vallavanem Gert Villard.

Kõige suurem kitsikus on Rapla linna kolmes lasteaias ja neljas lastehoius. Paljud emad seepärast tööle minna ei saa.

"Olen omal käel veel uurinud seda, et kas äkki on kohti meie naabervaldade lasteaedades, mis on samamoodi täis," ütles koduse väikelapse ema Ene McLaughlin.

Vallavanem ütles, et vald on siiski püüdnud lahendusi leida. Kinni makstakse 50 lapse koht lastehoius, 30 kodust last saavad toetust 200 eurot kuus.

"Aga me hakkasime planeerima praegu ka uut lasteaeda, neljarühmalist. Ja hetkel selles suunas tegustemine juba käib," lisas Villard.

Uue lasteaia valmimiseni võib kuluda aga kaks aastat. Lapsevanem Kaidi Kornak soovitab proovida lasteaiast puuduvate laste koha ajutist jagamist.

"Minule sobiks ka see lahendus, et kui ma saan näiteks kaks päeva või kolm päeva nädalas last lasteaeda viia ja kellegi lapsega seda kohta jagada," ütles ta.

Kuigi Rapla lasteaia Päkapikk rühmades on hoolekogu loal lapsi lubatust rohkem, on pikk järjekord lapsi ootel. Direktor Katrin Antson paariks päevaks vabanevate kohtade ajutist täitmist ei poolda.

"24 last rühmas on väga palju. Kui nüüd on sellised perioodid, et mõned lapsed on haiged, jäävad ära, siis meie õpetajad väga usinasti kasutavad seda aega individuaalseks tegevuseks. Sest muul ajal see lihtsalt ei ole võimalik," selgitas Antson.