Voog: sel sajandil pole koalitsiooni toetus kordagi nii nõrk olnud

Kuigi rahvusringhäälingu tellitud Kantar Emori viimatine uuring näitas, et erakondade reitingud on stabiliseerunud, siis aastatagusega võrreldes on muutus Eesti poliitikas suur. Nüüdsete reitingute alusel ei tasu politoloog Aivar Voogi hinnangul aga suuri järeldusi teha.

Kui aasta tagasi detsembris oli esirinnas Reformierakond 30-protsendise toetusega, siis nüüd on nende toetus 15 protsenti. Esikohale on jõudnud Isamaa, kelle toetus on aastaga tõusnud kaheksalt protsendilt 25 protsendile. Suur muutus on tabanud ka erakonda Eesti 200, kelle toetus on aastaga langenud 14 protsendilt kuuele protsendile.

Uuringueksperdi Aivar Voogi sõnul ei ole sel sajandil olnud olukorda, kus koalitsiooni toetus on niivõrd nõrk.

"Tavapäraselt on valitsuskoalitsiooni summaarne toetus olnud kusagil 40 protsendi kanti, nad ei moodusta enamust, nagu nad tavaliselt enne valimisi või vahetult peale valimisi moodustavad. Sellist ligi 30-protsendist summaarset toetust ei ole olnud sellel sajandil," lausus Voog.

Voogi sõnul on Isamaal aga nüüd proovikivi säilitada enda reiting järgmiste riigikogu valimisteni.

"Tõus juhtunud liiga palju varem enne olulisi valimisi. Kolm aastat varem. Annab vastu pidada sellisel erakonnal, kes võib-olla on ka mingites sisemistes pingetes," lausus ta.

Politoloog Tõnis Saarts ütles, et kevadistel Euroopa Parlamendi valimistel Isamaal praegusest reitingust tõenäoliselt kasu pole.

"Euroopa Parlamendi valimised on väga isikukesksed valimised, ja Isamaa pinki vaadates ma ei ütleks, et see on oluliselt tugevam kui näiteks sotsiaaldemokraatidel, Reformierakonnal, võib-olla isegi Keskerakonnal. Ma isegi ei ole kindel, et nad suudavad oma praegust kõrget toetust kapitaliseerida väga muljetavaldavaks valimistulemuseks Euroopa Parlamendi valimistel," nentis Saarts.

Eesti 200 saatus sõltub Voogi sõnul suuresti sellest, keda suudetakse erakonda värvata.

"Kui nad suudaksid kedagi juurde saada oma erakonda lahkunud inimeste asemel, siis see võiks anda impulsi nende reitingu tõusule," ütles Voog.

Saartsi sõnul ei saa praeguste reitingute pealt aga kindlaid järeldusi järgmiste riigikogu valimiste kohta teha.

"Kolm aastat on poliitikas pikk aeg ja tänased ebapopulaarsed otsused kahtlemata tekitavad vastasseisu, aga võimalik, et kolme ja poole aasta pärast on hoopis teised teemad, hoopis teised konfliktid, mis valijaskonda erutavad," lausus ta.