Sõja 663. päev: USA sõnul lõpeb raha Ukraina aitamiseks 30. detsembril

Venemaa kannab kolossaalseid kaotusi elavjõus ja tehnikas ning jätkab Ukraina positsioonide ründamist. Sõjauuringute Instituut (ISW) vahendas oma viimases ülevaates, et Venemaa jätkab pealetungi Avdijivka, Bahmuti ja Kupjanski suunal. Bloomberg: Pentagoni sõnul lõpeb raha Ukraina aitamiseks 30. detsembril.

Oluline esmaspäeval, 18. detsembril kell 21.01

- Bloomberg: Pentagoni sõnul lõpeb raha Ukraina aitamiseks 30. detsembril;

- Ukraina peastaap: ööpäeva jooksul toimus 92 kokkupõrget Vene okupatsioonivägedega;

- Ukraina õhukaitse hävitas Krõvõi Rihi all Vene raketi;

- Saksamaa tellis Rheinmetallilt Ukrainale üle 100 miljoni euro väärtuses laskemoona;

- Ukraina kindral: kaitsevägi piirab oma operatsioone välismaise abi ebapiisavuse tõttu;

- Idarindel muutuseta: Venemaa jätkab Ukraina positsioonide ründamist;

- Mustal ja Aasovi merel on valves kolm Vene sõjalaeva;

- Ukrainas alustati menetlust seoses Zalužnõi pealtkuulamiskatsega.

Bloomberg: USA kaitseministeeriumi sõnul lõpeb raha Ukraina aitamiseks 30. detsembril

USA kaitseministeeriumi peaaudiitor Michael J. McCord saatis USA kongressile kirja, milles seisab, et seni eraldatud vahenditest Ukraina aitamiseks piisab ainult 30. detsembrini.

Kirja sisust teatas esimesena USA majandusväljaanne Bloomberg.

McCord kirjutab, et USA kaitseministeerium on kulutamas viimased 1,07 miljardit dollarit uue relvastuse ostmiseks, mis peaks asendama USA kaitseväe ladudest Ukrainale saadetud relvi ja sõjatehnikat.

"Pärast seda, kui need vahendid on ära kasutatud, ammendub Ukraina aitamiseks ministeeriumile kättesaadav rahastus," seisab kirjas.

Seetõttu saab USA McCordi sõnul rahastada ainult veel ühte abipaketti Ukrainale kuni 30 detsembrini.

Viimane USA abipakett Ukrainale oli kuulutatud 12. detsembril ning selle suuruseks oli 200 miljonit dollarit.

USA presidendi Joe Bideni administratsioon on esitanud USA kongressile heakskiitmiseks 111 miljardi dollari väärtuses abipaketi, mis hõlmab 61 miljardit dollarit Ukraina abi rahastamiseks. Ülejäänud vahendid läheks Iisraeli ja Taiwani aitamiseks ning USA lõunapiiri tugevdamiseks.

Kuna aga kongressi vabariiklased nõuavad paketi heakskiitmise eest rangemaid piiranguid sisserändele USA-sse, viibib paketi heakskiitmine kuni kestavad läbirääkimised senati vabariiklaste ja demokraatide vahel.

Juhtivad vabariiklastest senaatorid Mitch McConnel and Lindsey Graham on juba öelnud, et sel aastal ei õnnustu paketti ilmselt vastu võtta.

Ukraina peastaap: ööpäeva jooksul toimus 92 kokkupõrget Vene okupatsioonivägedega

Ukraina peastaabi teatel toimus ööpäeval jooksul 92 kokkupõrget Ukraina kaitsjate ja Vene vägede vahel. Vene üksused ründasid 22 korda Avdijivka suunal, 17 korda Bahmuti suunal, 13 korda Zaporižžja suunal, 12 korda Marjinka suunal, 10 korda Lõmani suunal ja neli korda Kupjaski suunal.

Lisaks teostas Venemaa ühe raketi- ja kuus õhurünnakut ning tulistas Ukraina sõdurite positsioonide ja Ukraina asulate pihta 33 korda mitmikraketiheitjatest.

Ukraina õhukatse tulistas alla ühe Vene H-59 raketi.

Lisaks hoiavad Ukraina üksused jätkuvatl positsioone Dnepri okupeeritud idakaldal Hersoni oblastis.

Ukraina õhukaitse hävitas Krõvõi Rihi all Vene raketi

Ukraina õhuväe teatel tulistas Ukraina õhukaitse esmaspäeva õhtul alla Vene H-59 raketi Dnipropetrovski oblasti õhuruumis. Kaitseväe teatel sihtis Venemaa Krõvõi Rihi linna.

Õhuhäire töötas Dniprovetrovksi, Mõkolajivi, Zaporižžja ja Hersoni oblastis.

Saksamaa tellis Rheinmetallilt Ukrainale üle 100 miljoni euro väärtuses laskemoona

Saksamaa kaitsevägi Bundeswehr sõlmis kokkuleppe Rheinmetalliga, mille raames tellitakse Ukrainale rohkem kui 100 miljoni euro väärtuses laskemoona 2025. aastal.

Raamkokkulepe on sõlmitud kuni 2029. aastani ning selle perioodi võimalik tellimuste kogumaht on 1,2 miljardit eurot.

Rheinmetalli pressiteate kohaselt on laskemoona tellimuse põhjuseks Venemaa sõda Ukraina vastu.

Bundeswehr ja Ukraina saavad tellida ettevõttelt erinevat laskemoona, millest on üheks olulisemaks 155-millimeetriline universaalne mürsk. Samuti toodab Rheimetall M107 liikursuurtüki 155-millimeetrilist laskemoona.

Ukraina kindral: kaitsevägi piirab oma operatsioone välismaise abi ebapiisavuse tõttu

Tavria suunal Ukraina vägesid juhtiv kindral Oleksandr Tarnavskõi ütles usutluses Reutersile, et Ukraina kaitseväed on pidanud piirama oma operatsioone välismaise abi ebapiisavuse tõttu. Suurimaks probleemiks on laskemoona puudus.

"On probleemid laskemoonaga, eriti 122- ja 152-millimeetriliste mürskudega. Ning täna on see probleem olemas kogu rindejoonel. Olemasolevad mahud pole meie vajaduste katmiseks praegu piisavad," ütles Tarnavskõi.

"Seetõttu me jaotame [laskemoona] ümber," lisas kindral.

Tarnavskõi seletas, et kaitsevägi on sunnitud seatud eesmärke üle vaatama laskemoona nappuse tõttu.

Seetõttu loobusid Ukraina üksused mitmes Kagu-Ukraina rindejoone osas rünnakutest ja tegelevad praegu oma positsioonide kaitsmisega. Samas jätkuvad Ukraina pealetungid teistes piirkondades.

Samas on Tarnavskõi sõnul ka Vene okupatsiooniväegedel probleeme laskemoona kättesaadavusega.

Idarindel muutuseta: Venemaa jätkab Ukraina positsioonide ründamist

Venemaa kannab kolossaalseid kaotusi elavjõus ja tehnikas ning jätkab Ukraina positsioonide ründamist. Sõjauuringute Instituut (ISW) vahendas oma viimases ülevaates, et Venemaa jätkab pealetungi Avdijivka, Bahmuti ja Kupjanski suunal.

Ukraina peastaap teatas, et riigi sõjavägi tõrjus tagasi Venemaa rünnakud Kupjanskile. Ka Vene sõjablogijad teatasid, et Vene väed pole Kupjanski piirkonnas olulisi edusamme teinud.

Venemaa jätkab ka Bahmuti kandis Ukraina positsioonide ründamist. Vene allikad väidavad, et riigi väed liikusid edasi Bahmuti põhjatiival. Ägedad lahingud käivad ka Bahmuti lõunatiival. Seal asub ka Klištšijivka asula, mille Ukraina suutis suvel vabastada. Venemaa üritab nüüd piirkonda tagasi vallutada. Vene sõjablogijad väitsid, et Vene väed on jõudnud Klištšijivka küla lähistele ja asula äärealadel käivad ägedad lahingud

Vene väed üritavad edasi liikuda ka Avdijivka suunal. 17. detsembril avaldatud geolokatsiooniga kaadrid näitavad, et Vene väed liikusid veidi edasi Stepove poole. Stepove küla jääb Avdijivkast kolme kilomeetri kaugusele, piirkonnas asub strateegiliselt tähtis raudteeliin. Ägedad lahingud käivad veel Krasnohorivka lähedal ja koksitehase juures.

Venemaa jätkab ka Avdijivka tööstusrajoonis asuvate Ukraina positsioonide ründamist. Vene blogijad väitsid, et Vene väed jõudsid Avdijivka eeslinna, ISW teatas siiski, et pole olemas geolokatsiooniga kaadreid, mis kinnitaksid, et Vene väed suutsid seal piirkonnas edasi liikuda.

Ukraina peastaap teatas, et riigi väed korraldavad Avdijivka piirkonnas vasturünnakuid. 17. detsembril avaldatud geolokatsiooniga kaadrid näitavad, et Ukraina väed liikusid veidi edasi Nevelske suunas. See asula asub Avdijivkast 15 kilomeetrit edelas, vahendas ISW.

Ukrainas alustati menetlust seoses Zalužnõi pealtkuulamiskatsega

Ukraina julgeolekuteenistus (SBU) teatas pühapäeval, et alustas kriminaalmenetlust seoses pealtkuulamisseadme leidmisega Ukraina relvajõudude ülemjuhataja Valeri Zalužnõi ühest võimalikust asukohast, edastas uudisteagentuur UNIAN.

Julgeolekuteenistus täpsustas, et algatatud on menetlus Ukraina kriminaalkoodeksi artikli 359 alusel, milles räägitakse teabe saamiseks tehniliste erivahendite ebaseaduslik omandamisest, müügist või kasutamisest.

"Rõhutame, et seadmeid ei leitud otse Valeri Zalužnõi kabinetist, vaid ühest ruumist, mida ta saaks tulevikus töötamiseks kasutada," seisis avalduses.

Avastatud seade ei olnud esialgsetel andmetel töökorras.

Teabe salvestamise vahendeid ega salvestiste kaugedastusvahendeid ei leitud.

Avalduses lisati, et SBU ametnikud võtavad kuriteo uurimiseks kasutusele kõik seadusega ettenähtud meetmed.

Üks sõjaväeringkondade allikas kinnitas informatsiooni juba varem meediakanalile RBC Ukraina. Allika sõnul olid tuvastatud pealtkuulamisseadmed valmistatud tundmatut tüüpi osadest, mis ei võimalda tuvastada, kes seadmed paigaldas.

Mustal ja Aasovi merel on valves kolm Vene sõjalaeva

Mustal ja Aasovi merel on valves kolm Vene sõjalaeva, rakettide Kalibr kandjaid nende hulgas ei ole, teatas Ukraina laevastik esmaspäeval Telegramis.

Kell 8.00 seisuga oli Mustal merel kaks Vene sõjalaeva ja Aasovi merel üks. Vahemerel on neli Venemaa sõjalaeva, sealhulgas kaks tiibrakettide Kalibr kandjat, mis suudavad tulistada kuni 16 raketti korraga, seisab teates.

Ukraina teatel kaotas Venemaa ööpäevaga 1090 sõdurit ja 44 tanki

Ukraina relvajõudude laupäeval esitatud hinnang Vene vägede senistele kaotustele sõjas alates Venemaa täieulatusliku sõjalise kallaletungi algusest 2022. aasta 24. veebruaril:

- elavjõud umbes 347 160 (võrdlus eelmise päevaga +1090);

- tankid 5783 (+44);

- jalaväe lahingumasinad 10 752 (+60);

- suurtükisüsteemid 8175 (+38);

- mobiilsed raketilaskesüsteemid (MLRS) 926 (+3);

- õhutõrjesüsteemid 610 (+1);

- lennukid 324 (+0);

- kopterid 324 (+0);

- operatiivtaktikalised droonid 6290 (+12);

- tiibraketid 1610 (+0);

- autod ja muud sõidukid, sealhulgas kütuseveokid umbes 10 822 (+56);

- laevad / paadid 22 (+0);

- allveelaevad 1 (+0)

- eritehnika 1198 (+4).

Ukraina enda kaotuste kohta samasuguse regulaarsusega andmeid ei avalda ning pole ka avalikult selgitanud, millise metoodika alusel nad Vene sõjakaotusi kokku loevad.