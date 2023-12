Kunstnike liidu otsepakkumistega kunstimüük kütab jätkuvalt kirgi

Eesti järjest elavnev kunstiturg on fookusesse tõstnud küsimuse, kas Eesti kunstnike liit peaks jätkama oma kunstifondi kuuluvate teoste müüki otsepakkumistega üksikutele kunstikogujatele, nagu tegi liit aastatel 2016-2019, sest nii hinnad kui ka kunstikogujate hulk on kasvanud.

Avalikkusele teadaolevalt müüs Eesti kunstnike liit eelmisel kümnendil oma fondi kuulunud teoseid kolmele kunstikogujast ärimehele Enn Kunilale, Margus Linnamäele ja Sven Pertensile. Pertens on kunstioste kunstnike liidult ka kinnitanud. Avalikkus on näinud Pertensi kogust näiteks noore Jüri Arraku ja Lembit Sarapuu teoseid.

"Kunstnike liidu kogu tekkis peamiselt 1970ndatel-1980ndatel aastatel. Need olid head ajad, kus kunstiväljal liikus päris palju raha. Hiljem liikus kogu tagasi kunstnikel liidu tiiva alla. Liidul on roll ja vastutus tagada üle 200 kunstnikule töö- ja loometingimused. Meie majadega on kõvasti mässamist, neist noorim on ehitatud 60 aastat tagasi. See on ka põhjus [kunsti müügiks], sest väljastpoolt pole tuge loota. Oleme püüdnud leida kuldset keskteed," sõnas kunstike liidu asepresident Vano Allsalu, kes oli liidu juhatuses ka teoste müügi aegu.

Allsalu sõnul on müüdud teosed nüüd pareminigi kättesaadavad avalikkusele, kui need oleksid siis, kui oleksid jäänud SA Kunstitaristu fondi. "Nad on paremini hoitud ja heades tingimustes. Selles mängus kaotajaid tegelikult ei ole," ütles Allsalu.

Praegu liit oma kogust kunsti aktiivselt ei müü.

"Müügid on jäänud mitme aasta tagusesse aega. Viimastel aastatel on toimunud nende müügist saadud vahendite rakendame: näeme seda ARS-i majas, aga ka Hobusepea galeriis. Ei ole plaane [kunsti lisaks müüa], teeme seda nii vähe kui võimalik ja nii vähe kui vajalik. Me ei püüa neid teoseid iga hinna eest maha müüa," sõnas Allsalu.

Allsalu sõnul eelistas liit tunnustatud kollektsionääre, et teosed jääksid Eestisse ja ei pihustuks. "Eks need tööd ilmuvad näitustele. Sõltub koguja enda tagasihoidlikkusest või edevusest, kas ta soovib seal oma nime näha," sõnas Allsalu. Ta polnud nõus nimetama, milliseid töid on müüdud ja mis millise hinna eest viidates müügitehingu konfidentsiaalsusele.

2020. aasta majandusaasta aruandest tuleb välja, et võrreldes 2019. aastaga kasvasid ca kahe miljoni võrra SA Kunstitaristu käibevarad, samal ajal kui põhivarad on sarnase summa võrra vähenenud. Kuna Kunstitaristu materiaalseteks põhivaradeks on kunstiteosed, siis võib järeldada, et neid müüdi kahe miljoni euro eest. 2019. aastal ütles liidu juht Elin Kard, et müüdud on 75 teost.

Allsalu sõnul on kaks miljonit õige summa, mis müügi eest saadi.

Avalikkuses on tõstatunud küsimus, kas teoseid otsepakkumisena müües saadi nende eest ikkagi õiglast hinda - võibolla oleks kunstnike liidu kasum olnud suurem, kui teoseid oleks müüdud näiteks oksjonil.

"Suur elevus ja hindade tõus on kestnud aasta, maksimum kaks aastat. Meie teoste hindamine oli aastatel 2018-2019. Viimastel aastatel, kui on toimunud suur hinnatõus, pole me teoseid müünud. Kui hinnad tõusevad, peame ka meie tulevikus tegema korrektuure. Seda võin kinnitada, et ühelegi ostjale ei tehtud soodustusi," lisas Allsalu.

Oksjonikorraldaja: otsemüük tekitas ebaõigluse tunnet

"Ühtepidi ma arvan, et neil on olnud oma põhjused, miks nad on selliseid otsuseid teinud. Praeguse avaliku informatsiooni järgi on teoseid müüdud kogujatele, kes kunsti äärmise missioonitundega suhtuvad, teevad katalooge ja eksponeerivad. See on olnud kunstnike liidu jaoks oluline. Samas on see olnud natuke liiga ettevaatlik ja turu suuremast pildist teadmatu otsus," rääkis Haus galerii juht ja oksjonipidaja Piia Ausman.

Tema sõnul on Eesti turul kindlasti rohkem kollektsionääre kui kolm. "Kui teosed oleksid olnud oksjonil, oleks see andnud õiglasema võimaluse rohkematele. Probleem ongi selle pinnalt tekkinud - miks ühed saavad osta ja miks teised ei saa. Ka see, et sellised tunded tekivad, on näide sellest, et kunstiturg on aktiveerunud ja turu foon on märksa elavam ja laiem, kui ta oli mõned aastad tagasi," rääkis Ausman.

"See tekitab ostjates tunde, et ma oleksin ka mõnda seda tööd tahtnud ja oleksin olnud valmis kirjutama alla tingimustele, et neid teoseid on võimalik minu käest edaspidi avalike näituste jaoks saada. Ka Haus galerii on eri aegadel kaardistanud kõik meie ostud ja teame, kuhu ostud on läinud. Ostjad on olnud nõus neid andma välja näitustele," lisas Ausman.

ERR on pöördunud kommentaari saamiseks ka kunstiostja Sven Pertensi poole.

SA Kunstitaristu on asutatud Eesti Kunstnike Liidu poolt 24. novembril 2016. Sihtasutuse peamiseks eesmärgiks on kunstnikele, kunstiteadlastele ja kunstitöötajatele paremate töö-, loome- ja esitlustingimuste loomine.

2017. aastal sõlmitud notariaalse jagunemislepinguga anti Tallinna Kunstihoone fondi käsutuses olnud kunstikogu - maal, graafika, skulptuur, tarbekunst - üle sihtasutusele Kunstitaristu.