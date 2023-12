Prantsusmaa soovib ehitada tuumareaktoreid Rootsis

Prantsuse president Emmanuel Macron ja Rootsi peaminister Ulf Kristersson tegid juba jaanuaris ühise avalduse tuumaenergia valdkonnas kahepoolse koostöö tõhustamise kohta.

Teisipäeval kirjutasid Prantsuse ökoloogilise ülemineku minister Agnès Pannier-Runacher ja Rootsi energeetikaminister Ebba Busch alla esimesele eellepingule, milles on sätestatud konkreetsed eesmärgid tuumaenergia arendamisel.

Riigid kavatsevad vahetada kogemusi uute tuumaelektrijaamade võimalike rahastusmudelite kohta. Samuti soovitakse arendada koostööd kahe riigi tööstusettevõtete vahel ning jagada üksteisega oskusteavet.

Eellepingus on kirjas, et Prantsuse tööstusel on huvi Prantsuse tuumareaktorite ehitamise vastu Rootsis, vahendab Euractiv.

Kahe riigi koostöö hakkab hõlmama muuhulgas tuumakütuse tootmist ja hankimist, kasutatud kütuse ladustamist ning teadus- ja arendustegevust tuumaenergia valdkonnas.

Nii Rootsi kui Prantsuse valitsused kavatsevad ehitada uusi tuumajaamasid. Prantsuse valitsus soovib ehitada valmis kuus tuumareaktorit 2035. aastaks ning Rootsi valitsus soovib ehitada valmis kaks reaktorit 2035. aastaks ja veel 10 reaktorit 2045. aastaks.

"Tuumaenergia on Euroopas tagasi," ütles Pannier-Runacher pärast eellepingule alla kirjutamist.

Lisaks kahepoolsele koostööle asutasid Prantsusmaa ja Rootsi koos rohkem kui veel 10 Euroopa Liidu riigiga "Tuumaliidu" (Nuclear Alliance), mille eesmärk on "anda järgmisele Euroopa Komisjonile teada, et tehnoloogiliselt neutraalne lähenemine meie kliimalubadustesse on oluline."

Tehnoloogilise neutraalsuse toetajad soovivad, et EL kohtleks võrdselt kõiki tehnoloogiaid, mis aitavad vähendada süsinikuheitmeid, olgu selleks taastuv energia või tuumaenergia.

Tuumaliidu riigid soovivad arutada ka raamistiku loomist kiirendatud kujul väikeste moodulreaktorite (SMR) kasutuselevõtuks. EL-i kliimavolinik Kadri Simson teatas detsembri alguses töögruppide asutamisest selliste reaktorite valdkonnas.