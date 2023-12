Läänemets: maksutõusude ärajätmine võimaldab õpetajate palgas kokku leppida

"Seda Reformierakonna ettepanekut praegu, mis muidugi peab ütlema, et tuli üllatusena, kuskil koalitsioonis arutatud ei ole sellisel kujul ja tähendab muidugi seda, et Reformierakond avas eelarvestrateegia," ütles Läänemets.

"Ta on meil täiesti avatud praegu. See tähendab ka seda, et kui jaanuaris tuleb õpetajate streik, hakkame õpetajate palkadest rääkima, siis enam ei pea ootama augustikuuni. Meil on võimalus kõiges nüüd ja kohe kokku leppida," lisas Läänemets.

"2025., 2026. ja 2027. aasta palgatõusudes saame nüüd jaanuaris, ma saan aru, vabalt kokku leppima hakata, oli rahandusministri sõnum," märkis Läänemets.

"Mul on mõnes mõttes hea meel. Ma arvan, et me olimegi liiga kõvasti selles augustikuus kinni. Olukord on, ma saan aru, nüüd täitsa uus. Minu arvates võiks riigieelarve strateegiasse mahtuda olulisi investeeringuid. Me räägime haridusest, räägime teedest, ka ühistranspordireformi tegelikult oleks võimalik praegu raha juurde panna, see elavdaks majandust," lisas Läänemets.

"Elamuehituse tegelikult saaks siia lisada ja nüüd ongi nagu küsimus selles, et kuidas me seda katame. Mõnes mõttes, kui me nüüd kogu selle loogika avame, siis praegu tõstis Reformierakond ka laua peale, see mõnes mõttes on niisugune mitte otse välja öeldud ettepanek, et me võiks ka maksuküüru tagasi pöörata," märkis Läänemets.

"Maksuküüru kaotamine" 2025. aastal on koalitsioonis kokkulepitud tulumaksureform, mille kohaselt hakkaks kõigile tulu teenijaile kehtima ühtlane 700 euro suurune igakuine tulumaksuvaba määr.

Praegu kehtiva korra kohaselt sissetuleku tõustes maksuvaba tulu väheneb ja kõrgema palga inimestel seda ei ole. Küüru kaotamise maksumus on umbes 300 miljonit eurot aastas.

Läänemetsa sõnul võimaldab maksuküüru kaotamise ärajätmine turgutada Eesti majandust ja teha suuremas mahus riiklikke investeeringuid, kasvõi näiteks puidusektorisse.

"Sotsiaaldemokraatidele see sobib. Loomulikult, kui me riigieelarvet ei paranda nagu me oleme kokku leppinud, aga seal peame kuidagi kolme protsendi sisse mahtuma, siis matemaatiliselt see tähendab, et maksuküür on laual. Lihtsalt huvitav, et Reformierakond selle ise niimoodi oma matemaatika läbi lauale pani. See natuke üllatab," märkis Läänemets.

Rahandusminister Mart Võrklaev ütles teisipäeval, et arvestades Eesti majanduse rasket olukorda tuleks 2025. aastal ära jätta riigieelarve strateegias toodud, kuid täpsemalt kokku leppimata 400 miljoni euro ulatuses maksutõuse.