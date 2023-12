Leiboristide juht avaldas toetust Ukrainale ja külastab Eestit

Suurbritannia leiboristide juht Keir Starmer külastab Eestit ja ütles vahetult enne visiiti, et lääs peab jätkama Ukraina toetamist ning Venemaa kujutab endast otsest ohtu Suurbritannia julgeolekule.

Starmer sõitis kolmapäeva õhtul Eestisse ja kohtub neljapäeval siin paiknevate Briti sõduritega. Tema visiit saabub ajal, mil lääne toetus Ukrainale on löönud kõikuma, vahendas The Times.

"Me kõik oleme näinud, mis juhtub, kui poliitika Putini suhtes läheb pehmeks. Suurbritannia kaitsmine algab Ukrainast ja me seisame Kiievi kõrval nii kaua, kui võitmiseks aega kulub," rääkis Starmer.

Starmer kommenteeris ka Salisbury rünnakut. Venemaa endine topeltagent Sergei Skripal ja tema tütar Julia mürgitati närvimürgiga 2018. aastal Inglismaal.

"Salisbury rünnakud ja Vene raha pahaendeline mõju Suurbritannias tuletavad meelde, et Putini mõju ulatub Ukrainast kaugemale, kui me sellele ei suuda vastu seista. Peame olema turvalised kodus ja tugevad välismaal," ütles Starmer.

Starmer on varem järjepidevalt kritiseerinud oma eelkäijat Jeremy Corbynit. Corbyn ei mõistnud Salisbury rünnakut selgelt hukka ning on kritiseerinud ka NATO-t. Starmer lubas, et valitsuses olles tugevdavad leiboristid neid NATO liitlasriike, mis jagavad piiri Venemaaga.

Starmerit saadab tema visiidil Eestisse Briti varikaitseminister John Healey. Ka Healey lubas, et leiboristid jätkavad Ukraina toetamist. Healey lubas ka, et London jätkab selliste NATO liitlaste nagu Eesti abistamist.