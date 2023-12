Osa Tallinna reaalkooli ja Westholmi klasse kolib ehituse ajaks asenduspinnale

Nii reaalkool kui Westholmi kool on juurdeehitust oodanud aastakümneid ja nüüdseks on Tallinn mõlema hoone rajamise ka eelarvestrateegiasse sisse kirjutanud. Reaalkooli juurdeehitus peaks valmima 2025/2026. õppeaasta alguseks ja Westholmi uus õppehoone kõige varem 2026. aastal. Ühtlasi tähendab see, et ehitustööde ajal tuleb osa õpilasi asenduspindadele saata.

Linnavalitsuse korraldusega antakse Tallinna haridusametile tasuta kasutada Endla 22 koolihoone, kuhu kõigepealt kolib osa reaalkooli ja seejärel osa Westholmi gümnaasiumi õppetööst.

Tallinna haridusameti juht Kaarel Rundu ütles ERR-ile asenduspinna vajaduse põhjenduseks, et mõlema kooli juurdeehituse käigus tehakse läbimurded olemasolevatesse koolihoonetesse, mistõttu pole neis teatud ehitusetappides võimalik õppetööd teha.

"Sel põhjusel on vajalik leida koolidele ehitustööde ajaks ka täiendavad asenduspinnad," lisas ta.

Millistel perioodidel ja millised klassid asenduspinda kasutama hakkavad, ei ole Rundu sõnul veel teada, sest praegu tegeldakse koos koolidega täpsema planeerimisega. Kindlasti ei juhtu seda aga enne järgmist sügist, sest alates eelmisest õppeaastast on Endla 22 hoonet asenduspinnana kasutanud Tallinna kunstikool, kelle Kevade tänaval asuva õppehoone renoveerimine on pooleli.

"Tallinna kunstikooli valmimine on planeeritud 2024. aasta sügisel ning seejärel saab ka kool oma hoonesse tagasi kolida," sõnas Rundu.

Reaalkooli krundil alustati tänavu suvel arheoloogilisi väljakaevamisi ning ehitus peaks algama tuleval kevadel. Juurdeehitus tuleb sama kõrge kui kõrvalasuv olemasolev hoone ehk nelja korrusega. Uues hoones hakkavad asuma õpperuumid, lisaks rajatakse sinna spordisaal. Kaht hoonet hakkab ühendama galerii.

Westholmi gümnaasiumi juurdeehitise detailplaneeringu võttis Tallinna linnavalitsus vastu novembris ja selle kohaselt kerkib Kevade ja Adamsoni tänaval asuvale maatükile kuni nelja maapealse ja kahe maa-aluse korrusega koolimaja, mis peaks muu hulgas lahendama algkooli, spordikeskuse, loodusteaduse ja tehnoloogia, teater-muusika-kino ning õpetajate ruumide vajadused.