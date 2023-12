USA staabiülemate ühendkomitee esimees vestles oma Hiina kolleegiga

Tegemist oli esimesega taastatud kõnelustest kahe riigi kõrgete sõjaväelaste vahel, mis moodustavad osa president Joe Bideni valitsuse sammudest Pekingiga suhete parandamiseks.

Browni ja Hiina kindrali Liu Zhenli videokõne on esimene USA ja Hiina kõrgetasemeline sõjaline suhtlus alates 2022. aasat augustist, mil Peking katkestas kõik kontaktid, kuna USA kongressi esindajatekoja tollane spiiker Nancy Pelosi külastas Taiwani.

Viimasel ajal on vestlused toimunud ka USA ja Hiina välisministri vahel ning novembris kohtusid San Franciscos Aasia-Vaikse ookeani Majanduskoostöö (APEC) tippkohtusmise ajal presidendid Biden ja Xi Jinping.

Sõjaliste kõneluste taastamise taga on Washingtoni mure seoses Hiina laevade ja lennukite sagedaste ohtliku või ebaprofessionaalse tegevuse intsidentidega Vaikse ookeani piirkonnas.

USA peab sõjalist kommunikatsiooni Hiinaga oluliseks, et hoida ära vääritimõismisi ja eksisamme relvajõudude vahel ning säilitada India ja Vaikse ookeani piirkonnas rahu.

Browni ja Liu vestluse üksikasju ei ole avaldatud, kuid USA kõrged kaitse- ja sõjaväeametnikud rõhutasid, et see on tähtis esimene samm.