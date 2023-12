Sõja 669. päev: Venemaa ründas Ida-Ukraina elektritaristut

Venemaa mürskude ja droonirünnakute lained tabasid laupäeval Ukraina lõunaosas Hersoni piirkonda, hukkus neli ja sai vigastada seitse inimest, teatasid piirkonna ametnikud. Samuti on Vene rünnakute all paljukannatanud Avdijivka linn.

Oluline 24. detsembril kell 22.12:

- Mürsu- ja droonirünnakud tapsid neli Hersonis ja Ida-Ukrainas;

- Vene vägede rünnakus Harkivi oblastis sai viga kaks inimest;

- Venemaa väitel lasti alla neli Ukraina lennukit;

- Zelenski: kurjus alistatakse;

- Venemaa korraldas rünnakuid Hersonile ja Ida-Ukraina elektritaristule;

- Kiiev: Pariisis alustab tööd suurtükikoalitsioon Ukraina toetuseks;

- Zelenski kinnitas sanktsioonid veel 185 isikule ja firmale;

- Ukraina õhutõrje hävitas droone;

Zelenski: kurjus alistatakse

Ukrainlaste ühine palve jõuludel ühendab miljoneid ning see on eriline palve, sest see on rahu, õigluse ja elu eest, ütles oma jõululäkituses Ukraina president Volodõmõr Zelenski.

"Kõigile neile, kes tähistavad jõule kaevikutes, relvad käes, vaenlase vastas, Kõigile meie valguse sõdalastele. Ukraina kaitseinglitele, kes tõestavad meile iga päev: headus võidab, valgus võidab," lausus Zelenski.

Zelenski lisas, et samm-sammult, päev-päevalt on pimedus kaotamas.

"Täna on see meie ühine eesmärk ja unistus. Ja see on täpselt see, mille nimel me täna palvetame. Oma vabaduse eest. Võidu eest. Ukraina eest," lausus ta.

Mürsu- ja droonirünnakud tapsid neli Hersonis ja Ida-Ukrainas

Vene väed tulistasid ka Ida-Ukrainas rindejoonele kõige lähemal asuvat elektrijaama, vigastada sai viis töötajat ja Kurakhovo linna tabas elektrikatkestus.

Vene väed jätsid aasta tagasi maha positsioonid Dnipro jõe läänekaldal Hersoni oblastis, kuid tulistavad sealseid alasid pidevalt uutelt positsioonidelt idakaldal.

Hersoni kuberner Oleksandr Prokudin ütles, et droonirünnak tappis mehe Hersoni linnast kagus asuvas Stanislavi linnas, mis on viimase aasta olnud Ukraina kontrolli all, kuid pideva Venemaa mürsutule all.

Linn sattus päeva jooksul mitme Venemaa rünnaku alla, ja Prokudini sõnul sai seitse elanikku vigastada.

Idas Kurakhove linnas asuva soojuselektrijaama ründamine vigastas viit töötajat ja põhjustas elektrikatkestuse, ütles kohaliku administratsiooni juht Roman Padun avalik-õiguslikule ringhäälingule Suspilne.

Suur osa elanikke lahkus linnast, ütles ta.

Kurakhove on lühikese vahemaa kaugusel Mariinkast, 1000 kilomeetri pikkusel rindejoonel asuvast linnast, mis on pärast kuid kestnud rasket võitlust praktiliselt rusudeks muutunud.

Ukraina relvajõudude peastaap teatas oma reedeõhtuses raportis, et Ukraina väed on tõrjunud rünnakuid lähedalasuvale Avdiivka linnale, mis on olnud Venemaa pidevate rünnakute keskmes alates oktoobri keskpaigast.

The elimination of the consequences of Russian strikes on Kherson lasted all night. Terrorists deliberately target civilian infrastructure and ordinary streets. Their shelling damaged a school, a boiler facility, hospitals, city heating networks, as well as private and… pic.twitter.com/mHxWQDShgF — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) December 24, 2023

Venemaa väitel lasti alla neli Ukraina lennukit

Venemaa kaitseministeerium ütles pühapäeval, et nende õhukaitsesüsteemid lasid alla neli Ukraina sõjalennukit. Ukraina oli kaks päeva varem teatanud, et nende väed lasid alla kolm Vene hävitajat.

Venemaa teatel lasti alla kolm Su-27 hävitajat ja üks Su-24 pommitaja Zaporižžja ja Dnipropetrovski oblastis.

Vene vägede rünnakus Harkivi oblastis sai viga kaks inimest

Vene väed ründasid viimasel ööpäeval Pidserednije küla Kupjanski lähedal. Rünnakus sai vigastada kaks meest, teatas Harkivi oblasti kuberner Oleg Sõnjehubov.

Rünnakus said kahjustada ka elumajad ja autod. Rünnak korraldati mitmikraketiheitjatega.

Viimase ööpäevaga ründasid Vene väed Harkivi oblastis 20 asulat, lisas Sõnjehubov.

Kiiev: Pariisis alustab tööd suurtükikoalitsioon Ukraina toetuseks

Pariisis alustab jaanuaris tööd uus rahvusvaheline suurtükikoalitsioon Ukraina toetuseks, teatas pühapäeval Ukraina kaitseministeeriumi pressiteenistus viitega asekaitseminister Ivan Havriljukile.

Havriljuk rõhutas kohtumisel Prantsusmaa senati delegatsioonig, et Ukrainale on väga tähtis tulejõu tugevdamine tänu liitlaste tarnitud suurtükisüsteemidele.

Ukraina kaitsevägi on huvitatud Prantsuse liikurhaubitsate Caesar juurde hankimisest, kuna need on tõestanud lahingutes tõhusust ja täpsust.

Zelenski kinnitas sanktsioonid veel 185 isikule ja firmale

Ukraina president Volodõmõr Zelenski kinnitas laupäeval sanktsioonide kehtestamise veel 185 isikule ja firmale, kes kahjustavad Ukraina huve.

Uued sanktsioonid rakendatakse 51 isikule, kelle seas on Venemaa, Ukraina, Küprose, Suurbritannia ja ka Läti kodanikke.

Sanktsioonide alla sattus 134 firmat, enamus Venemaa territooriumil, kuid mõned ka Venemaa okupeeritud Krimmis. Nende firmade võimalikud varad Ukrainas külmutatakse, samuti ei saa nad enam Ukraina alal äri teha ja nende litsentsid Ukrainas tühistatakse.

Piiravad meetmed kehtestati teiste seas neljale isikule Lätis.

Ukraina õhutõrje hävitas droone

Ukraina õhutõrje hävitas peamiselt riigi lõunaosas kõik 15 drooni, mille Venemaa ööl vastu jõululaupäeva Ukraina suunas lennutas.

Ukraina õhujõud teatasid Telegramis: "Ukraina õhuvägi ja kaitsevägi hävitasid õhulahingu tulemusel Mõkolaivi, Kirovohradi, Zaporižžja, Dnipro ja Hmelnõtski piirkondades 14 šahedi drooni."

Droonid lasti välja Venemaalt Aasovi mere idarannikult. Sõjaväe- ja tsiviilvõimud ei ole teatanud kahjudest ega ohvritest.

Borrell: Putin ei loobu sõjast

Venemaa liider Vladimir Putin ei saa olla rahul piiratud territoriaalse võiduga ja on otsustanud jätkata sõda kuni lõpliku võiduni, ütles Euroopa Komisjoni asepresident Josep Borrell 24. detsembril Guardianis avaldatud intervjuus.

"Ta ei loobu sõjast, eriti mitte enne Ameerika valimisi, mis võivad talle senisest palju soodsama stsenaariumi ette näha," ütles Borrell.

President Volodõmõr Zelenski ütles 19. detsembri pressikonverentsil, et 2024. aasta USA presidendivalimiste tulemus võib väga tugevalt mõjutada Venemaa sõja kulgu Ukraina vastu.

USA endine president ja Vabariiklaste Partei esikandidaat Donald Trump on korduvalt kritiseerinud USA presidendi Joe Bideni administratsiooni poolt Kiievile antava abi taset.

"Peame valmistuma kõrge intensiivsusega konfliktiks, mis kestab pikka aega," ütles Borrell Guardianile.

"Putin ei saa rahulduda killukesega Ukrainast ja ülejäänud Ukraina laskmisega Euroopa Liitu," ütles Borrell.

Borrelli sõnul kujutab Venemaa jätkuvalt ohtu oma naabritele, sest ta on alati olnud impeerium.

Kõrge Ukraina ametnik kantis miljoneid dollareid

Ukraina julgeolekuteenistuse SBU (ukraina keeles Служба безпеки України, lühend СБУ), andmetel peeti kinni kõrge Ukraina kaitseministeeriumi ametnik, keda süüdistatakse 1,5 miljardi Ukraina grivna (40 miljoni dollari) omastamises seoses suurtükimürskude lepinguga.

SBU sõnul sõlmis ametnik eelmise aasta detsembris lepingu ekspordiettevõttega suurtükimürskude hulgimüügipartii ostmiseks.

Hiljem sõlmiti aga sama tootjaga soodsam tarneleping – selline, mis ei hõlmanud vahendajaid. SBU ütles, et see lühendas oluliselt tarneaega ja vähendas toodete maksumust.

SBU teatel pikendas kaitseametnik esialgset – kallimat – lepingut ja raha kanti kokku 1,5 miljardi Ukraina grivna (40 miljoni dollari) väärtuses välismaise kontodele.

SBU teatas, et on leidnud ebaseaduslikku tegevust kinnitavad dokumendid. Ametnikku ähvardab süüdimõistmise korral kuni 15-aastane vanglakaristus.

Ukraina kaitseministeerium teatas, et võtab meetmeid raha tagasi saamiseks.

Ukraina kaitseministeeriumi pressi- ja teabeosakonna juhataja Illarion Pavliuki sõnul oli leping selline, mille alusel maksti, kuid tarneid polnud toimunud. Ta ütles ka, et advokaadid otsivad võimalusi lepingu lõpetamiseks ja raha tagasinõudmiseks.