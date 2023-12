Oluline 25. detsembril kell 8.24:

ISW: Vene väed liikusid edasi Avdijivka ja Kreminna lähedal

Mõttekoja ISW analüütikute sõnul liikusid Vene okupatsiooniväed edasi Avdijivka lähedal. 24. detsembril avaldatud geolokatsiooniga kaadrid kiinitavad, et Vene üksused saavutasid piiratud edu Stepove külast idas. Küla asub kolm kilomeetrit Avdijivkast kirdes.

Ühtlasi kinnitavad ISW analüütikud, et Vene väed liikusid edasi ka Kreminna lähedal. Samuti selgub 24. detsembril avaldatud geolokatsiooniga kaadritest, et Vene üksused liikusid edasi Ternõ küla lähistel. Küla asub Kreminna linnast läänes.

Vene väed tulistasid leivajagamise ajal Tšernihivi oblastis piiriküla

Vene väed tulistasid leivajagamise ajal Tšernihivi oblastis piiriküla, teatas pühapäeval kohalik politsei.

Info kohaselt ründas Vene armee drooniga tsiviilisikuid, kellele toodi leiba ühte Novgorodi-Severski rajooni piirikülla.

"Küla keskuses jagati rahumeelsetele inimestele leiba ja sissetungijad sooritasid droonilt küünilise rünnaku. Inimesed õnneks viga ei saanud. Droonitükkidega sai pihta leiba vedanud auto," täpsustas politsei.

Hodges: Ukraina vastupealetungi takerdumises olid süüdi lääneliitlased

Ukraina relvajõudude suvise vastupealetungi takerdumises olid süüdi Kiievi lääneliitlased ja mitte Ukraina väejuhatus või poliitiline juhtkond, avaldas pühapäeval arvamust Ühendriikide armee endine ülem Euroopas erukindral Ben Hodges, kelle sõnu vahendas uudisteagentuur UNIAN.

"Muidugi olin pettunud, et Ukraina vastupealetung ei viinud tulemusteni, mida me kõik lootsime ja mida ma ennustasin. Meie, lääs, kukkusime läbi, mitte Ukraina," rääkis kindral meediakanalile Silicon Curtain.

Hodges süüdistab Ukraina partnereid selles, et nad ei andnud Ukraina armeele kõike, mis on nii mastaapseks operatsiooniks vajalik.

"Eelkõige õhujõudude võimekusi ja täppisrelvi Venemaa tagaalade löömiseks," märkis kindral.

Erusõjaväelane avaldas kahetsust, et vastupealetungi ebaõnnestumine pikendas sõda vähemalt aasta võrra. Samas märkis Hodges, et see polnud Ukraina lüüasaamine.

"Venemaa on püüdnud Ukrainat vallutada alates 2014. aastast, kuid kogu oma võimekusega on saavutanud kontrolli vaid 17 protsendi territooriumi üle. Kaotades samal ajal üle 300 000 inimese, olulise osa relvadest ja riigi laevastiku domineerimise Mustal merel," tõi Hodges välja.

Kindral hoiatas samas, et sündmused USA kongressis ja sellega seotud Ukrainale antava sõjalise abi takerdumine inspireerivad Venemaad sõda jätkama.

Ukraina õhujõud lasid alla veel kaks Vene hävitajat

Ukraina sõjaväelased lasid Mariupoli suunal alla veel ühe Vene okupatsioonivägede hävitaja-pommitaja Su-34, teatas pühapäeva hilisõhtul uudisteagentuur UNIAN. Hiljem tuli teade, et Ukraina õhukaitse tulistas alla Vene hävitaja Su-30 Musta mere kohal.

Ukraina õhujõudude ülem kindralleitnant Mõkola Oleštšuk andis aru Ukraina kaitsjate edukast tööst.

"Vene lind sai pihta õhutõrjeraketisüsteemiga," täpsustas ta.

Hiljem kinnitasid Ukraina ametnikud, et ka teine Vene lennuk lasti alla. Tegemist oli Su-30 hävituslennukiga, mis sihtis Ukraina sihtmärke Odessa oblastis.

Ukraina õhujõud tulistasid reede keskpäeval alla kolm Venemaa hävitajat Su-34.

"Täna keskpäeval lõuna suunal miinus kolm Venemaa hävitajat Su-34. Tänan kõiki tehtud töö eest!" kirjutas Oleštšuk sotsiaalmeediakanalis Telegram.

Ukraina president Volodõmõr Zelenski ütles reedel kommentaariks varem päeval laekunud teate peale Lõuna-Ukrainas alla tulistatud kolme Venemaa hävitaja-pommitaja Su-34 kohta, et see on ukrainlaste vastus igale vene mõrtsukale.

"Täname meie sõdureid, kes hävitasid korraga kolm Vene "suškat". Lõuna suunal, meie Hersoni oblastis," vahendas portaal Unian riigipea õhtust videopöördumist.

Zelenski sõnul on vaenlase Su-34 lennukite allatulistamine Ukraina õhujõudude ja otseselt Odessa õhutõrjeraketibrigaadi eduka töö tulemus.

Ukraina teatel kaotas Venemaa ööpäevaga 760 sõdurit

Ukraina relvajõudude laupäeval esitatud hinnang Vene vägede senistele kaotustele sõjas alates Venemaa täieulatusliku sõjalise kallaletungi algusest 2022. aasta 24. veebruaril:

- elavjõud umbes 353 950 (võrdlus eelmise päevaga +760);

- tankid 5877 (+19);

- jalaväe lahingumasinad 10 919 (+31);

- suurtükisüsteemid 8347 (+33);

- mobiilsed raketilaskesüsteemid (MLRS) 934 (+2);

- õhutõrjesüsteemid 613 (+2);

- lennukid 329 (+2);

- kopterid 324 (+0);

- operatiivtaktikalised droonid 6436 (+32);

- tiibraketid 1616 (+2);

- autod ja muud sõidukid, sealhulgas kütuseveokid umbes 11 075 (+53);

- laevad / paadid 22 (+0);

- allveelaevad 1 (+0)

- eritehnika 1234 (+5).

Ukraina enda kaotuste kohta samasuguse regulaarsusega andmeid ei avalda ning pole ka avalikult selgitanud, millise metoodika alusel nad Vene sõjakaotusi kokku loevad.