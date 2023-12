Eesti Panga järgmise aasta eelarve on 30,6 miljonit eurot

Kui jätta kõrvale kulutused sularahale, mis erinevad aastast aastasse väga palju, siis on eelarve kulud 28,9 miljonit eurot ja kasv 2023. aastaga võrreldes 9,8 protsenti, ütles Eesti Panga kommunikatsioonijuht Viljar Rääsk.

Keskpanga püsivad tegevused on muuhulgas seotud sularaharingluse ja maksete liikumise tagamisega, majanduse ja finantssektori analüüsiga ning finantssektori statistika koostamisega. Tavapäraste tegevuste kõrval on 2024. aasta arendustegevustega seotud olulisemad märksõnad jätkuvalt küberturvalisus, erinevateks kriisistsenaariumiteks valmisolek ja keskpanga keskkonnajalajälje vähendamine.

Tarkvaraarendustest on 1,2 miljoni euroga kõige mahukam statistikavaldkonna andmetöötluse ja -analüüsi süsteem ATLAS, mis valmimine muudab Eesti Panga jaoks statistika koostamise kiiremaks ja ülevaatlikumaks. Uus süsteemis on erinevad statistikaväljundid omavahel integreeritud ning statistika koostamine toimub oluliselt rohkem automatiseeritult ühes rakenduses. Olulisemate tarkvaraarenduste hulka kuulub ka keskpanga finantsvarade uue riskihaldustarkvara kasutuselevõtt, mis võimaldab leida pikaajaliselt stabiilset tootlust teenivate varade optimaalse jaotuse, arvestades seejuures nii tuluootusi, riskitaluvust kui ka muid piiranguid.

Järgmise aasta eelarve sisaldab ka osamakset digieuro arenduskuludeks, millega rahastatakse ettevalmistuse esimese etapi töid. Digieuro ettevalmistavas faasis katsetatakse muuhulgas ka seda, kuidas oleks võimalik teha digieuro makseid ilma internetiühenduseta, mis võivad olla abiks hädaolukorras.

Lisaks teeb keskpank osamakse leibkondade finantskäitumise ja tarbimisharjumuste uuringu järgmise laine tegemiseks. Sama uuringu eelmine laine tehti 2021. aastal ja selle tulemusi esitleti 2023. aastal.

Eesti Pank investeerib põhivarasse 2024. aastal seitse miljonit eurot. Et paremini toime tulla energia- ja küttekuludega, algatab keskpank järgmisel aastal projekti keskpanga kvartali ventilatsioonisüsteemi uuendamiseks. Kõige mahukamad kinnisvaratööd on järgmisel aastal seotud Estonia puiestee 13 vana pangaoperatsioonisaali (tuntud ka Pliiatsisaalina) ümberehitamisega, et luua juurde töökohti finantsinspektsiooni tarbeks.

Järgmisel aastal algab ka keskpanga muuseumi ümberehitamine, praegusel kujul avas muuseum uksed 2012. aasta alguses. Muuseumi uueks nimeks saab Rahamu ja 2024. aastal tehakse ringi senine püsinäituse ala ning pressikonverentside ja esitluste jaoks mõeldud ruum.

Eesti Pangas on järgmisel aastal plaanitud täistööajale taandatult 241,3 töökohta, mis on sisuliselt sama tase nagu 2023. aastal. Eesti Panga personalikulud on 2024. aastal 15,7 miljonit eurot. Eesti Panga eesmärk on hoida oma töötajate palku ligikaudu samal tasemel kui võrreldavates rollides töötajatel Tallinna finantssektoris, millega keskpank tööturul peamiselt konkureerib.