Meedia: Trump plaanib võimule naastes teha riigi juhtimises suuri muudatusi

Trump teeb juba valimiskampaaniat ning on vabariiklaste partei kõige populaarsem presidendikandidaat. Demokraadid ja Joe Biden leiavad nüüd, et Trump kujutab endast ohtu demokraatiale.

Kampaanias on Trump välja toonud mõningad ettepanekud, kuidas ta plaanib riiki juhtida. Ka endise presidendi liitlased on andnud märku, kuidas Trump plaanib võimule naastes riigi eesotsas tegutseda, vahendas The Telegraph.

Leht kirjutab, et Trumpi plaanide keskmes on suur valitsusremont. Ta tahab tuhanded karjääriametnikud asendada uute inimestega. Uued töötajad peaksid siis olema Trumpile ideoloogiliselt lähemal.

Trumpi nõunikud leiavad, et endine president võib vähendada mitmete valitsusasutuste sõltumatust. Mõned asutused, nagu haridusosakond, saadetaks laiali ning kõrgemad haridusasutused peavad hakkama "kaitsma Ameerika traditsioone ja lääne tsivilisatsiooni".

Trump on peale ametiaja lõppu saanud neli ametlikku süüdistust. Trump leiab, et süüdistused tema vastu avasid Pandora laeka. The Telegraph kirjutab, et Trump plaanib ka justiitsministeeriumis teha ümberkorraldusi. Ta tahab, et ministeerium hakkaks uurima ka Bidenite perekonna tegevust. CIA ja FBI juhtideks saaksid Trumpile lojaalsed inimesed.

Trump rõhub oma kampaanias taas migratsioonipoliitikale. Ta tahab karmistada veelgi piiripoliitikat ning saata väed Mehhiko kartellide vastu sõda pidama. Ta tahab rohkem inimesi riigist välja saata ning taastada moslemiriikide elanike suhtes reisikeelu.

USA kohus blokeeris varem mõned Trumpi algatused. Oma teisel ametiajal seisaks Trump silmitsi aga konservatiivsema ülemkohtuga ning seetõttu võivad tema plaanid paremini läbi minna.

Trump võib oma teisel ametiajal laiendada ka protektsionistlikku poliitikat, mida ta alustas juba oma esimesel ametiajal. Trump võib kehtestada kõikidele importkaupadele 10-protsendilise tollimaksu. Riigid, mis kehtestaksid USA kaupadele tollimakse, nendele riikidele lajataks Trump veel karmimad tollimaksud. Samal ajal karmistaks USA Hiina suunalist kaubanduspoliitikat.

Trump kavatseb karmistada ka kuritegevuse vastast võitlust. Ta on ähvardanud inimkaubitsejaid ja narkodiilereid surmanuhtlusega. Samuti võib ta ajada laiali kodutute laagrid.

Mõned USA liitlased muretsevad nüüd, et Trump võib muuta ka USA välispoliitilist kurssi. Mõned diplomaadid lausa muretsevad, et Trump võib tahta USA-d NATO-st välja viia. Trumpi tegelikud plaanid pole veel aga selged.

Endine riikliku julgeoleku nõunik Robert O'Brien ütles, et Trump võib kehtestada tollimaksud nendele NATO riikidele, kes ei panusta riigikaitsesse kaks protsenti sisemajanduse koguproduktist (SKP). Trump nõudis ka varem, et kõik liitlased täidaksid oma kohustust ja panustaksid kaitsesse kaks protsenti.

Kaheksa Euroopa diplomaati aga ütlesid, et nad kahtlevad, kas Trump täidaks ise mõnda NATO kohustust, näiteks artikkel viit, vahendas The Telegraph.

Trump on väitnud, et suudab kõigest 24 tunniga Ukraina sõja lõpetada. Ta pole siiski täpsustanud, kuidas ta suudaks selle ka tegelikult ellu viia. Varem vabariiklastega koostööd teinud rahvusliku julgeoleku ekspert Harry Kazianis lükkas 24-tunnise kokkuleppe idee tagasi.

Kazianis ütles, et ainukene kokkulepe, mida Trump võib loota sõlmida, on külmutatud konflikt, nagu Korea sõda. Kazianis usub ka, et poliitilise surve tõttu ei saaks Trump lõpetada Ukraina rahastamist.

"Ta mõistab seda kahju, mida ta oma ametiajale teeks," ütles Kazianis

Presidendina toetas Trump kindlalt Iisraeli, siis viis USA oma saatkonna Tel Avivist Jeruusalemma. Ta on kinnitanud oma toetust Iisraelile sõjas Hamasi vastu, kuid kritiseerinud ka Benjamin Netanyahut. Kazianise sõnul võib Trump saata Iisraelile rohkem relvastust.

Kazianise sõnul võib Trump oma teisel ametiajal rohkem välispoliitikale tähelepanu pöörata.

"Ameerika presidentidele meeldib minna välismaale ja neile meeldib suurt võitu püüda. Peaaegu iga USA president on seda teisel ametiajal teinud," rääkis Kazianis.

The Telegraph toob siiski lõpetuseks välja, et paljud Trumpi plaanid pole veel teada. Trump peab ettearvamatuse mainet oma üheks kõige tõhusamaks poliitiliseks tööriistaks.