Putin väitis, et tahab rahu, aga ainult Venemaa tingimustel

Venemaa režiimi juht Vladimir Putin väitis, et Venemaa ei taha Ukrainas sõdida lõputult, kuid ei loobu ka oma praegustest positsioonidest ning on valmis rahuks ainult enda tingimustel.

Putin kohtus haiglas viibivate haavatud Vene sõduritega. Putin rääkis televisoonis esitletud kohtumiusel, et Venemaa ei loobu oma positsioonidest "sõjalise erioperatsiooni tsoonis".

"Meil pole soovi lõputult võidelda. Aga me ei kavatse ka oma positsioone loovutada. Sa võitlesid, said seal haavata. Milleks siis see kõik? Kas anname alla või mis? Need, kes eile rääkisid, et Venemaa peab strateegiliselt saama lüüa, otsivad nüüd väljendeid, kuidas konflikti kiiresti lõpetada. Ja ka meie tahame konflikti lõpetada, ja teha seda nii kiiresti kui võimalik - ainult meie tingimustel," seletas Putin.

Putin väitis, et strateegiline initsiatiiv on praegu Vene vägede käes ning väitis, et Venemaa armee muutub üha võimsamaks.

Putin väitis ka, et kõik pealetungioperatsioonid tuleb läbi viia pärast seda, kui vaenlane on tulega maha surutud, vahendas Interfax.

"Meil on hävitamise vahendid, selliseid, mida ühelgi teisel armeel maailmas pole. Ma tean, et tõenäoliselt pole meil rindel piisavalt relvi, mulle meeldiks, et seal oleks rohkem kaasaegset (relvastust). Ma saan kõigest aru, aga mis tuleb, see tuleb kiiresti ning see on väga oluline. Relvastatud võitluse tulemus sõltub sellest, kui kiiresti suudab armee orienteeruda, reageerida sellele, mis on hetkel kõige olulisem. Me teeme seda ilmselt paremini kui kusagil mujal," väitis Putin.

Putin väitis veel, et on üldiselt rahul sellega, kuidas Vene relvajõud Ukrainas tegutsevad. Ta lisas, et paneks armeele hinde "rahuldav".

Putin süüdistas taas lääneriike ning kommenteeris ka lääne abi Ukrainale. "Asi pole selles, et nad aitaksid meie vastast. Nad ongi meie vastased," rääkis Putin.