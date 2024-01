Majandusministeerium soovib reklaamiseaduse ringi teha

"Reklaamiseadus on 15 aastat vana seadus ja vahepeal on elu ja meediakanalid väga palju muutunud. Meie tahame teha seaduse selgemaks, lihtsamini mõistetavaks ja ajakohasemaks," ütles MKM-i ettevõtluskeskkonna valdkonna juht Merike Koppel.

"Tahame eesmärgi täita nii, et kaitstud oleksid haavatavate sihtgruppide ja tarbijate huvid, aga ka ettevõtele jääks võimalus oma tooteid ja teenuseid turundada," rääkis Koppel.

Koppeli sõnul puudutavad kõige olulisemad asjad, mida MKM-i töörühm on kaardistanud, seaduse ajakohastamist. "Vanade kanalite regulatsioon ei ole sobiv sotsiaalmeedia kontekstis. Meie hinnangul on tulevikukindlam reguleerida sisu kanalineutraalselt," sõnas ta.

Samuti oleks tema sõnul tarvis mõisteid selgemaks kirjutada ja ka puuduolevaid lisada. "Näiteks mõjuisikud on täna seaduses tundmatu nähtus, aga samas meie tänases maailmas on nad vägagi tuntavad isikud ja nende tegevused ka mõjutavad. Siin on tekkinud väga palju küsimusi mõjuisikutele endale, aga ka järelevalve asutused soovivad kindlat alust, kuidas mõjuisikuid mõista, reguleerida ja hinnata," rääkis Koppel.

Koppel märkis ka, et järelevalve hoovad ei ole praegu piisavalt tõhusad. "Näiteks see, mida järelevalveasutus saab üldse teha oma piiratud ressursiga, menetlus on aeglane, sunniraha määr madal - kas sellega saame midagi teha," sõnas ta.

Mõistete selgemaks kirjutamisel austatakse reklaami enda mõistest - mis on reklaam ja mis ei ole. "Siinjuures siis tuleb ka arvesse võtta uusi seadusi, mis meil tulevad Euroopa Liidu õigusega seoses, nagu digitaalteenuste seadus (Digital Services Act)," rääkis Koppel.

Kuigi Eesti Rahvusringhäälingu poole on pöördunud juba murelikud vabaühendused, nagu Eesti Karskusliit ja Eesti Arstide Liit, murega, et uus reklaamiseadus muudab tootja- ja meediakanalisõbralikumaks täna rangelt reguleeritud alkoholireklaami, siis Koppeli sõnul seda karta pole vaja.

"Ei, seda ma küll täna siin niimoodi öelda ei saa ega ei taha ja see ei ole ka olnud seaduse muutmise eesmärk. Meie eesmärk on olnud selgitada välja kitsaskohad

kaasates võimalikult palju huvigruppe oma aruteludesse ehk siis nii ettevõtjaid,

turundajaid, ringhäälinguid, ministeeriumid, keda see seadus võiks puudutada, aga ka karsklased ja teised," rääkis Koppel.

"Me ei hakka ühtegi piirangut leevendama, see ei ole meil plaanis. Küsimus on lihtsalt selles, et kas need piirangud, mis täna on seaduses, kas need on tõhusad, kas nad päriselt kaitsevad tarbijate huvisid sellisel kujul? Näiteks kui me toomegi selle sama alkoholireklaami, siis see on keelatud tele- ja raadioprogrammis kella seitsmest hommikul kuni kella 10-ni õhtul. Samas vaadatakse lineaartelevisiooni tõesti üsna vähe ja järele vaadates on see reklaam sõltumata kellaajast ikkagi näha," selgitas Koppel.

Teine näide, mille Koppel toob, on sotsiaalmeedia, kus alkoholireklaamil

kellaajalist kellaajalist piirangut üldse ei ole.

"Meie lahendus või mida me ühe lahendusena välja pakume, ongi reguleerida kõiki kanaleid tervikuna, nii öelda kanalineutraalselt, et hinnata reklaami kogu turundusruumis, mitte selliselt, kui ta oli 15 aastat tagasi, kui meil tegelikult olidki kanaliteks enamasti raadio ja televisioon. Ehk et alkoholireklaam ei jõuaks lasteni või haavatava sihtgrupini, nagu sõltlased, ei peaks piirangud olema vaid lineaartelevisioonis, vaid kanaliteülesed," sõnas Koppel.

Koppel rõhutas, et MKM-i eesmärk ei ole teha reklaamiseadust kuidagi leebemaks, vaid selgemaks ja ajakohasemaks ja selliseks, mis vastaks tänapäevasele turuolukorrale.

Mõjuisik saab seaduses määratluse

Mis puudutab mõjuisikuid hõlmavaid muudatusi, siis ka siin tegeletakse veel kaardistamise ja kaasamisega. "Kes see mõjuisik üldse on, et kuidas isik,

kes täna siis sotsiaalmeedias toimetab, kuidas tema ennast defineerib ja kuidas me siis seaduses selgeks teeme, et kes see mõjuisik on? Et üldse see inimene ise saaks ka aru, millised kohustused talle tulevad, kui ta mingisuguseid sõnumeid sotsiaalmeedias oma jälgijatele välja saadab," arutles Koppel.

Trahvimäärad reklaamiseaduse rikkumise eest tõusid aga juba novembris maksimummäärani ehk 400 000 euroni. Samas pole Koppeli sõnul tarbijakaitse ja tehnilise järelevalve ametil trahvide määramist ette tulnud, sest kõik menetlused on lahendatud kokkulepete teel.

Hetkel on MKM-il käsil väljatöötamiskavatsuse vormistamine, jaanuari jooksul kavatseb MKM avalikustada töörühmades kaheaastase töö jooksul kokku saanud ettepanekud, et neid siis eri huvigruppidega seaduseelnõu kokkupanekuks arutada.