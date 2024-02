Sotsiaalministeerium pole rahul MKM-i reklaamiseaduse muutmise plaaniga

Kas alkoholireklaami võiks teleris näidata ka enne kella 22 või mitte? Kas alkoholikokteilide tegemise õpetus on alkoholireklaam? Kas reklaamipiirangud peaksid laienema alkoholivabale rummile? Sellistele küsimustele peaks andma vastuse uus reklaamiseadus, mille väljatöötamise kavatsuse pani kokku majandusministeerium.

"Kui koalitsioonileppes oli ootus reguleerida kiirlaenusid ja hasartmänge, näiteks spordiennustus, siis väljatöötamiskavatsuses on see tähelepanu mujale läinud ja pigem on palju juttu alkoholireklaamist ja sealsetest muudatustest. Sotsiaalministeerium ei näe vajadust reklaamiseaduse muutmiseks või leevenduste pakkumiseks alkoholireklaami puhul, arvestades ühiskondlikke kahjusid, mis kasvava tarbimisega meil on," kommenteeris terviseminister Riina Sikkut.

Tema hinnangul ei saa alkoholireklaami piiranguid leevendada teisi tarbimist mõjutavaid piiranguid muutmata ehk kui ühtesid piiranguid leevendatakse, siis tuleb teisi karmistada.

"Nii kaua, kui meil alkoholipoliitikas ei ole plaanis otseselt muutusi, näiteks litsentside kehtestamist alkoholimüügi kohtadele, siis üheski teises valdkonnas samme tagasi ei saaks võtta," ütles Sikkut.

Majandusministeeriumi asekantsleri Sandra Särava sõnul on praegused piirangud ajale jalgu jäänud, näiteks ei ole enam põhjendatav alkoholireklaami piirangud televiisoris, sest tänapäeva noored on telerivaatamise asemel internetis ning näevad alkoholireklaame seal.

"Samamoodi ei ole tänases reklaamiseaduses suunamudija mõistet ja tegelikult suunamudijad, kes ei tohiks reklaamida alkoholi, on ikkagi leidnud võimaluse seda teha," selgitas Särav.

Tema sõnul ei ole veel ühegi piirangu leevendamist otsustatud, küll aga on soov teha seadus selgemaks. Näiteks nõuab seadus, et alkoholireklaam peab olema neutraalne, kuid see ei ole reklaami puhul võimalik.

Tervise Arengu Instituudi alkoholivaldkonna juhi Anneli Sammeli sõnul võiks alkoholireklaamid keelata.

"Kui on probleeme järelevalvega, siis pigem minna seda teed, et universaalselt keelustada kõik. Siis on ka järelevalve tegemine oluliselt lihtsam," ütles Sammel.

Turundajate liidu juhi Anniken Haldna sõnul peavad piirangud aga olema teaduspõhiselt tõendatud.

"Eestis kahjuks ei ole väga häid uuringuid, mille peale saaks loota ja vaadata, milline seos on reklaami ja tarbimise vahel. Eriti, mis puudutab fookuses rahvatervist puudutavaid küsimusi," rääkis Haldna.

Aastas tarbitakse Eestis 11 liitrit puhast alkoholi inimese kohta.