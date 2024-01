Sõjauuringute Instituut (ISW) vahendas oma viimases ülevaates, et Vene väed liikusid Bahmuti ja Avdijivka suunal edasi. Venemaa võib Ukraina territooriumil massiivseid raketirünnakuid korraldada pikka aega, okupantidel on raketid, mida õhutõrje ei suuda alla tulistada, ütles Ukraina sõjandusekspert.

Oluline 3. jaanuaril kell 5.44:

- ISW: Vene väed liikusid Bahmuti ja Avdijivka suunal edasi;

- Ekspert: Venemaa võib pikka aega massiivseid rünnakuid korraldada;

- Zalužnõi sõnul vajab Ukraina rohkem õhutõrjesüsteeme Patriot.

ISW: Vene väed liikusid Bahmuti ja Avdijivka suunal edasi

1. ja 2. jaanuaril avaldatud geolokatsiooniga kaadrid näitavad, et Vene väed tungisid edasi Bohdanivka suunas. Asula paikneb Bahmuti põhjatiival. Ukraina ja Venemaa allikad väitsid, et Venemaa jätkab Khromove piirkonnas Ukraina positsioonide ründamist. Samas piirkonnas tegutsevad ka Vene õhudessantväelased. Vene blogijad väitsid, et õhudessantväelased suutsid piirkonnas edasi liikuda, ISW teatas siiski, et pole veel olemas geolokatsiooniga kaadreid, mis kinnitaksid, et Vene väed suutsid Khromove lähistel edasi liikuda. Ägedad lahingud käivad ka Bahmuti lõunatiival, Kliššivka ja Andrijivka lähedal.

Vene väed üritavad endiselt ümber piirata Avdijivka linna, kandes samas suuri kaotusi. 31. detsembril avaldatud geolokatsiooniga kaadrid näitavad, et Vene väed liikusid edasi Stepove suunal. Üks Vene blogija väitis veel, et Vene väed liikusid edasi Avdijivkast loodesse jäävate asulate suunas. Ukraina ja Vene allikad kinnitasid, et ägedad lahingud käivad Avdijivka koksitehase lähistel. Venemaa väed üritavad ka tööstuspiirkonnas edasi liikuda.

Ekspert: Venemaa võib pikka aega massiivseid rünnakuid korraldada

Venemaa võib Ukraina territooriumil massiivseid raketirünnakuid korraldada pikka aega, okupantidel on raketid, mida õhutõrje ei suuda alla tulistada, ütles Ukraina sõjandusekspert.

"Ma arvan, et kahjuks on venelastel piisavalt ressursse, et hoida sellist tempot Ukraina territooriumi massiivsel ründamisel vähemalt kevadeni, sest tootmisnäitajaist hoolimata suudavad nad korraga välja lasta kuni 100 raketti ning neil jääb endiselt võimekust kui ka varusid kaheks-kolmeks massiivseks rünnakuks. See kehtib pea kõigi nende rakettide kohta," ütles väljaandele Defence Express ekspert Ivan Kiritševski.

Tema hinnangul võisid okupandid koguda ainuüksi Kalibrit kuni 200 ühikut ja nende arsenalis on rakette, mida Ukraina õhutõrje pole veel alla tulistanud.

"Eelkõige H-22/32. See on täiustatud elektroonikaga ümber ehitatud rakett. See rakett suudab tabada kaugelt. Tundub, et just see rakett lendas 29. detsembril Tšerkassõ piirkonda," ütles ekspert.

2. jaanuaril ründas Vene armee Ukrainat Kinžalide ja muude rakettidega. Mitmesse Kiievi piirkonda kukkusid rusud ja puhkes tulekahjusid. Rünnaku ajal tulistas õhutõrje alla üle 60 raketi H-101/H555H-55 ja tosin H-47M2 Kinžali.

Zalužnõi sõnul vajab Ukraina rohkem õhutõrjesüsteeme Patriot

Ukraina relvajõudude ülem Valeri Zalužnõi rõhutas teisipäeval, et Ukraina vajab vaenlase rünnakute tõhusaks tõkestamiseks rohkem õhutõrjesüsteeme Patriot.

Tema sõnul päästsid just need süsteemid Kiievi teisipäeval katastroofist. Tema andmeil tulistasid Ukraina õhujõud Patriotidega alla kõik Kinžali raketid. Kokku tulistas Venemaa välja 10 sellist raketti.

"Ukraina relvajõudude õhujõud tulistasid täna Patriot süsteemiga alla 10 Venemaa aeroballistilist raketti H-47M2 Kinžal kümnest. See on rekord. Kui raketid oleksid sihtmärki tabanud, olnuks tagajärjed katastroofilised," märkis Zalužnõi.

Zalužnõi avaldas tänu partneritele Patriotide eest ja rõhutas, et Ukraina vajab rohkem õhutõrjesüsteeme.

"Pole põhjust arvata, et vaenlane sellel peatub. Seetõttu vajame nende jaoks rohkem süsteeme ja laskemoona," ütles Zalužnõi.