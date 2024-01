Itaalia relvahiid kutsus reformima Euroopa kaitsetööstust

Leonardo juht Roberto Cingolani ütles, et Ukraina sõda on äratuskell Euroopa relvatööstuse jaoks ning piirkonnas tegutsevad riigid ja ettevõtted peavad suurendama kaitsealast koostööd.

"Killustunud süsteem, kus kõik 27 EL-i riiki investeerivad oma tankidesse ja hävitajatesse, ei tööta. Mõned ütlevad, et see pole riikliku suveräänsuse vaatepunktist ideaalne, kuid me peame vaatama globaalsest vaatenurgast," rääkis Cingolani.

Detsembris teatasid Leonardo ja Prantsuse-Saksamaa konsortsium KNDS, et hakkavad arendama järgmise põlvkonna tanki. Projekti eesmärk on asendada tankid Leclerc ja Leopard 2, vahendas Financial Times.

"Kui teil on palju firmasid, mis investeerivad erinevatesse projektidesse, siis keskmine investeering jääb väikeseks. See tähendab, et Euroopa programmid jäävad alla USA omadele," ütles Cingolani.

Cingolani sõnul kehtivad EL-is ka liiga ranged regulatsioonid, mis piiravad kaitsesektori arengut. Ta lisas, et Euroopas kasvavad energiahinnad ning tööjõukulud, seetõttu vaatavad investorid rohkem Hiina ja USA suunas.

Hiljuti selgus, et Suurbritannia, Itaalia ja Jaapan hakkavad välja töötama uut hävitajat. Projektis osalevad arendamisel osalevad Suurbritannia Bae Systems, Jaapani Mitsubishi Heavy Industries ja Leonardo. Cingolani sõnul võib Leonardo programmi raames laieneda ka Aasiasse.