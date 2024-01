Briti üldvalimised toimuvad ilmselt aasta lõpus

Briti konservatiivne peaminister Rishi Sunak ütles neljapäeval, et riigi parlamendivalimised toimuvad eeldatavasti aasta teisel poolel. Viimastel nädalatel spekuleerisid Briti ajakirjanikud ja opositsioonipoliitikud, et valimised võivad toimuda juba maikuus.

"Ma lähtun eeldusest, et üldvalimised toimuvad selle aasta teisel poolel," ütles Sunak neljapäeval telekanalile ITV.

Briti seaduste kohaselt peavad järgmised valimised leidma aset kuni järgmise aasta alguseni, kuid peaministril on vabad käed täpse valimispäeva määramiseks, kirjutab Politico.

Sunaki juhitud valitsev konservatiivne erakond on arvamusküsitlustes teisel kohal ning praeguse hetkega võidaks valimised ilmselt opositsiooniline Tööerakond. Viimase juht Keir Starmer on korduvalt kutsunud Sunakit avalikult üles korraldama valimised varakult.

Varajaste valimiste spekulatsioone küttis üles ka Briti valitsuse otsus langetada jaanuari alguses sotsiaalmaksu määra ning avalikustada kevadine riigieelarve juba 6. märtsil.

Ühendkuningriigis esitab valitsus parlamendile riigieelarve kaks korda aastas ning kevadise eelarve teatavaks tegemine märtsi alguses on tavatult varajane.

Samuti toimuvad maikuus Briti kohalikud valimised. Briti üldvalimised on sageli toimunud samal ajal koos kohalike valimistega.

Sunaki sõnul teeb ta progressi oma viie põhilise lubaduse täitmisel, mille seas on majanduskasvu tagamine, inflatsiooni langetamine ja sisserände piiramine. Samuti lubas ta, et brittide maksukoormus hakkab lähiajal langema, kirjutab The Guardian.

Ka opositsioonijuht Starmer väidab, et ta on valimisteks valmis ning temagi soovib majandusest rääkida.

"Me mitte ainult ei oota majandusele keskenduvaid valimisi, me tahamegi, et valimised keskenduks majandusele, me oleme selleks võitluseks valmis," ütles Starmer Bristoli linnas peetud kõnes.