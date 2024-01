Haley on tõusmas peamiseks alternatiiviks Trumpile

Üleriigilistes küsitlustes toetab Donald Trumpi ametlikku presidendikandidaadina keskmiselt 62,7 protsenti vabariiklastest, selgub arvamusuuringutest ülevaadet pidava veebilehe RealClearPolitics andmetest.

Haley ja Florida kuberneri Ron DeSantise toetus on üleriigilistes küsitlustes sisuliselt võrdne, neid toetab vastavalt 11 ja 10,9 protsenti vabariiklastest. Kõikide teiste kandidaatide toetus on viiest protsendist madalam.

Ometi on esimestena hääletavate osariikide küsitluste maalitav pilt täiesti teistsugune.

Donald Trump juhib veenvalt nii Iowas, New Hamshire'is, Nevadas ja Lõuna-Carolinas, mis hääletavad vabariiklaste eelvalimistel jaanuaris ja veebruaris esimese nelja osariigina.

Samas on Haley ja DeSantise toetus võrdväärne ainult 15. jaanuaril hääletavas Iowas, jäädes 20 ja 15 protsendi vahele. Donald Trumpi toetab seal umbes pool vabariiklastest.

New Hampshire'is toetab Trumpi üle 40 protsendi vabariiklastest, samas kui Haley platseerub selgelt teisele kohale umbes 25 protsendi valijate toetusega. DeSantise toetus on kümnest protsendist madalam. New Hampshire'i vabariiklased ja erakondliku kuuluvuseta valijad hääletavad vabariiklaste ja demokraatide eelvalimistel juba 23. jaanuaril.

Lõuna-Carolina värske Emerson College'i läbiviidud küsitlus osutab, et ka selles osariigis toimub konkurents ainult Trumpi ja Haley vahel. Trumpi toetab 54 protsenti eelvalimistel osalema kavatsevatest valijatest, Haley toetus on 25 protsenti ja DeSantist toetab ainult seitse protsenti vastanutest. Lõuna-Carolina valijad hääletavad 24. veebruaril.

Samast küsitlusest selgub, et Haley toetus on märksa kõrgem sõltumatute valijate seas, samas kui Trumpi edumaa on veelgi suurem vabariiklaste ja kõige entusiastlikumate valijate seas. Sarnaseid tulemusi näitavad ka New Hampshire'is tehtud küsitlused, mis viitavad, et Haley võib saada tuge mõõdukatelt valijatelt. Loomulikult see juhtub alles siis, kui need valijad ka tegelikult tulevad valima.

Seetõttu tellisid Trumpi kampaania ja seda toetavad mittetulundusühingud viimastel nädalatel telereklaame, milles viidatakse väidetavale Haley pehmusele sisserände küsimuses. Samuti meenutatakse reklaamides Haley kunagist toetust kütuseaktsiisi tõusule Lõuna-Carolinas. Haley lubab praeguse valimiskampaania raames selle aktsiisi föderaalsel tasemel kaotada.

Politicoga suhelnud analüütikute sõnul on Trumpi eesmärk tagada, et tema suhtes seatud kõrged ootused ka tegelikult materialiseeruvad eelvalimiste päeval. Trumpi kampaania põhineb eeldusel, et tema kandidatuurile pole alternatiivi. Oodatust parem Haley esinemine Iowas ja New Hampshire'is võib purustada Trumpi võidu paratamatuse müüdi.

DeSantis ründab omakorda järelejäänud kampaaniapäevadel enamasti Trumpi, väites, et endine president pole piisavalt abordivastane. Florida kuberner keelustas oma osariigis abortide tegemise pärast kuuendat raseduse nädalat, samas kui Trump nimetas sellist piirangut "kohutavaks asjaks".

Osade analüütikute sõnul võib DeSantise kampaania lõppeda juba kohe pärast Iowa eelvalimisi, kui ta ei suuda seal head tulemust näidata, või lausa jääb kolmandale kohale Trumpi ja Haley järel.

Iowale järgnevad osariigid on küsitluste järgi Haleyle märksa soodsamad kui DeSantisele ning Trumpi-vastased valijad võivad koonduda just Lõuna-Carolina ekskuberneri selja taha. Samas osad DeSantise toetajad eelistavad teise valikuna just endist presidenti, mitte Lõuna-Carolina ekskubernerit.