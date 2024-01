Hiina kompartei võttis väidetava Briti spiooni vahi alla

Hiina riiklik julgeolekuministeerium (MSS) väitis, et Suurbritannia luureteenistus MI6 värbas 2015. aastal Huangi nimelise välismaalase. MI6 koolitas siis Huangi välja ning saatis ta Hiinasse. Huang pidi siis koguma Hiinast luureandmeid ja saatma need Londonisse. MSS ei täpsustanud, millise riigi kodanik Huang on, vahendas The Wall Street Journal.

Väidetava Briti spiooni vahistamine lööb laineid Hiina sotsiaalmeedias. Hiljuti avas WeChatis oma ametliku konto ka MSS. Agentuur väidab nüüd sotsialameedias, et välisjõud kasutavad ära hiinlasi, et koguda riigis tundlikke andmeid.

Kuna Hiina ja lääne vahel süvenevad pinged, siis suurendab kompartei luurajate-vastast kampaaniat kodumaal. Hiina on sel aastal võtnud rangema tähelepanu alla riigis tegutsevad USA konsultatsioonifirmad

Hiljuti kehtestas kompartei uue vastuluureseaduse. Seadus keelab igasuguse riikliku julgeolekuga seotud teabe edastamise välismaale.

Hiina kõrval tõhustavad ka lääneriigid oma vastuluure tegevust. USA muretseb üha rohkem Hiina luuretegevuse pärast, Washington on viimaste aastate jooksul vahistanud mitu inimest, kes üritasid Pekingile saata salastatud informatsiooni.