Valga valla võimuliitu Keskerakonnast lahkumised ei mõjuta

Ester Karuse ja ta isa Allain Karuse on toonud Keskerakonnale Valga vallas palju hääli. Nüüdki kinnitab Ester Karuse, et koostööd Keskerakonnaga ta Valgas ei lõpeta.

"Meil on väga hea koostöö olnud Keskerakonna sees. Ja meil on ka praegu üks liige, kes kandideeris Keskerakonna nimekirjas, aga tegelikult kulub ta sotsiaaldemokraatlikusse erakonda. Nii et selles mõttes jätkame oma koostööd ja seal midagi ei muutu," lausus ta

Keskerakonna Valgamaa piirkonna esimees Alar Nääme kinnitas, et teisi lahkujaid peale Ester Karuse tema teada Valga keskerakondlaste seas pole.

"Ester on ise öelnud, et ta soovib selles fraktsioonis edasi olla – Keskerakonna fraktsioonis. Ja ega me välja viskama teda sellest fraktsioonist ju ei tõtta. Ja kui räägime võimalikest uutest lahkujatest, siis hetkel ei näe, et keegi oleks fraktsioonist veel kuskile mujale lahkumas," ütles Nääme.

Valga valla koalitsiooni kuuluvad Reformierakond, valimisliit 2.1 ja nüüd ka EKRE. Sotsiaaldemokraadid oma nimekirjaga Valga valla volikokku ei kandideerinud ja osa neist on nüüd koalitsioonis ja osa opositsioonis.

"Poliitikas juhtub igasuguseid asju – poolteist aastat on järgmiste valimisteni. Aga praegu on seis selline, aga midagi võib alati muutuda. Oleme seadnud eesmärgiks, et järgmine kord poolteise aasta pärast saaks ka Valga valla elanikud sotsiaaldemokraate juba oma nimekirjaga valida," lausus sotsiaaldemokraatide Valgamaa piirkonna juht Karl Kirt.

Valga valla koalitsioon on küll muutunud, kuid mitte Keskerakonna tõttu.

"Valimisliidus on väga erinevad inimesed kokku saanud, aga aeg on oma töö teinud ja mitmes küsimuses on olnud erimeelsusi. Valimisliidu 2.1. sees on tekkinud erimeelsused ja nüüd jagunevad endise ühe nimekirja liikmed kahe eraldi fraktsiooni vahel. Aga see ei takista konstruktiivset koostööd, mis puudutab valla asju," ütles Valga vallavanem Monika Rogenbaum.