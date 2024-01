Lennujaama juht: Eesti võiks kaaluda Air Balticus osaluse ostmist

Tallinna lennujaama juht Riivo Tuvike ütles Vikerraadio saates "Uudis +", et ka Eestil tasuks kaaluda osaluse ostmist lennufirmas Air Baltic, sest see seoks lennufirmat tugevamalt Tallinnaga. Ettevõtte börsile minek võib aga Tuvikese sõnul tuua kaasa liinivõrgu koomale tõmbamise.

"Mina arvan küll. Lõppkokkuvõttes sõltub sellest, mis on hind ja mida me selle eest vastu saame, aga kaaluda mina küll soovitaksin. See on täna üks võimalus, mis meile on avanenud," ütles Tuvike.

Tuvikese sõnul on Air Baltic Eesti turul kõige suurema turuosaga lennufirma ja kui Eesti omandaks seal osaluse, siis see kinnistaks Air Balticut Tallinnasse ja läbi selle saaks ka motiveerida Air Balticut veelgi rohkem Tallinnas laienema.

"Alati saab sõlmida selliseid aktsionäride kokkuleppeid. Kui on mingi osalus, siis vastavalt sellele peaks näiteks mingi hulk lennukeid Tallinnas baseeruma või mingi hulk liine peaks olema alati Tallinnast avatud," sõnas Tuvike.

Tuvike tõi välja, et kuna Eesti on Euroopa mõttes ääremaa, siis tasub mõelda igal juhul ühenduste arendamise peale ja riiklik tugi annaks siin palju juurde.

Tuvike rääkis, et kui Air Baltic läheb börsile, siis kõik otsused tehakse rohkem majanduslikest aspektidest lähtuvalt. "See tähendab seda, et vaadatakse otsa liinivõrgule ja kui nähakse, et ikkagi mõni liin ei tööta - täituvus on liiga madal või on kasumlikkus madal, siis see liin sulgetakse," rääkis Tuvike.

Leedu transpordiminister Marius Skuodis ütles teisipäeval, et Leedu kaalub Läti rahvuslikus lennufirmas Air Baltic osaluse ostmist.

Teisipäeval selgus, et Läti valitsus arutab riigi omandis olevate ettevõtete vähemusosaluse esmast avalikku pakkumist börsil, kusjuures Air Balticu börsile viimine võib juhtuda juba lähiajal.