Toomas Uibo: kahjumis Air Balticus väikeosanikuks hakata pole mõtet

Endine Nordica turundus- ja kommunikatsiooni juht, praegune riigikogu liige Toomas Uibo (Eesti 200) ei pea mõttekaks, et Eesti riik võiks osta osaluse Air Balticus, sest tegemist on ettevõttega, millest kasumit pole oodata.

Kolmapäeval kirjutas ERR, et Leedu kaalub osaluse ostmist Läti rahvuslikus lennufirmas Air Baltic. Ka Tallinna lennujaama juht Riivo Tuvike ütles, et Eestil tasuks kaaluda osaluse ostmist Air Balticus, sest see seoks lennufirmat tugevamalt Tallinnaga.

"Kui keegi leiaks miljoneid eurosid ja õpetajatele poleks vaja palka maksta, isegi siis ma ei viiks seda raha Lätti," ütles Uibo neljapäeva hommikul "Terevisioonis".

Uibo sõnul on välja pakutud 17-protsendiline osalus lätlaste lennufirmas väike ning vähemusosalus ei garanteeri Eestile sõnaõigust lendude jätkuvale toimumisele Tallinnast.

Uibo ütles, et lennukit hoiab õhus raske raha ning Läti maksumaksja on viimase 20 aasta jooksul lennufirmat toetanud üle miljardi euroga. Uibo lisas, et Air Balticu ja Nordica vahe ongi see, et lätlased on oma lennufirmat pidevalt toetanud.

Võrdluseks tõi Uibo välja, et sisetransporti investeeritakse igal aastal üle 100 miljoni euro.

Oluline on Uibo sõnul mõista, et lennufirmasse investeeritud raha tuleb tagasi kaudselt, isegi kui lennufirma on miinuses, aga Eesti majanduse kontekstis pole keegi vaadanud laiemat pilti.

Toomas Uibo ütles, et Eestile on vaja äriliine, mis lendavad hommikul tõmbekeskustesse ja õhtul sealt tagasi.

Uibo arvates oleks võimalik Tallinna lennujaamast tekitada lende ka üle Atlandi, sest Euroopas on juba häid näiteid väikeste lennujaamade õhuliinidest Ameerikasse.

Endise Nordica turundus- ja kommunikatsiooni juhi meelest võiks Eesti kaaluda osalust Air Balticus juhul, kui Eesti ei oleks väikeosanik, sest isegi lepingud ei garanteeri, et lennud Tallinnast kahjumliku liinil puhul jätkuksid.

Air Balticu börsile minek tundub Toomas Uibo jaoks päästeoperatsioonina lennufirma laenude tagasimaksmiseks, millesse teadlik investor ei investeeriks.

"Siiski peame olema tänulikud Läti maksumaksjale ja Air Balticule, et nad on elus hoidnud Tallinnast lendamist," ütles Toomas Uibo.