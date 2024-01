Eesti alles kujundab seisukohta Air Balticus osaluse soetamise kohta

Läti valitsus otsustab lähiajal riigi lennufirma Air Baltic vähemusosaluse börsile viimise. Kui Leedu riik on juba alustanud läbirääkimisi osaluse omandamiseks lennufirmas, siis Eesti ootab enne ära täpsemad asjaolud.

Läti riiklik lennufirma Air Baltic on börsile minna plaaninud juba pikalt, kuid nende majandustulemused ei ole seda seni võimaldanud. Otsuse, kas nüüd ollakse valmis vähemusosalust erastama, teeb Läti valitsus lähiajal.

Kui Leedu teatas kohe huvist osalus Läti lennukompaniis omandada, siis Eesti pole oma otsust veel kujundanud.

"Ma tahaks kõigepealt näha, mida Läti pool müüb, mida tuuakse turule, mida otsustavad leedukad. /.../ Meie transpordiinimesed on täna ka Leedus, nii et eks me lähipäevadel, lähinädalatel saame juurde informatsiooni ja siis kujundame oma positsiooni," ütles kliimaminister Kristen Michal.

Seni on aga valitsus valinud teise tee. "Me paneme lisaraha lennujaama, et lennujaam saaks võimalikult palju võimalikult kvaliteetseid otseühendusi pidada. Meie lisaraha läheb praegustel lähiaastatel lennujaama," ütles Michal.

Endine majandusminister Taavi Aas leiab, et ainuüksi lennujaamatasude madalana hoidmisest ei pruugi edaspidi piisata.

"Kui Air Baltic on börsikõlblik ja saab börsiettevõtteks, siis seal hakkavad kehtima hoopis teised reeglid ja siis võib tekkida olukord, kus sellest ei pruugi piisata. /.../ Siin kindlasti mõtteainet on," rääkis ta.

Aas tõi esile, et börsifirma vaatab üksnes liinide kasumlikkust, mistõttu võib Air Baltic mõningaid Tallinna liine sulgema asuda. Just samal põhjusel on osaluse omandamisest huvitatud Leedu.

"Kui nad oma lennukompaniist loobusid ja jäid lootma ainult Air Balticule, siis otseühendused Vilniusest kohe halvenesid. /.../ Kindlasti investeerijal on õigus esitada ka oma tingimusi selle osaluse omandamisel ja Eesti puhul ainuke tingimus, mis saab olla, ongi see, et säilitada võimalikult palju ühendusi," selgitas Aas.

Tallinna Lennujaam tervitab lisaraha, mis aitab lennujaamatasusid madalana hoida ja sellega potentsiaalsete lennufirmade huvi äratada, kuid leiab, et riik peaks osalust Air Balticus siiski tõsiselt kaaluma.

"Kui Eesti omaks sealt mingit osalust, siis me kinnistaksime Air Balticut rohkem Tallinnasse ja sellega me looksime pinnase, et Air Baltic jätkuvalt Tallinnas jätkab arenemist ja laienemist. /.../ Mina kindlasti soovitaksin Eesti riigil vähemalt kaaluda seda osalust," ütles Tallinna Lennujaama juhatuse esimees Riivo Tuvike.

Tuvikese sõnul võimaldaks osaluse omandamine sõlmida aktsionäride kokkuleppe, kus Eesti saaks Air Balticule oma tingimusi esitada.

"Kui selline aktsionäride leping sõlmitakse, siis võiks seal olla kirjas näiteks, et Tallinnas peab olema mingi teatud hulk baseeruvaid lennukeid, mis ainult Tallinnast lende teevad, või siis teatud arv sihtkohti või sellisel moel," rääkis Tuvike.

"Kui lennukid baseeruvad Tallinnas, siis see omakorda annab tööd erinevatele ettevõtetele Eestis alates koristusteenusest lõpetades lennukite hooldusega," lisas ta.

Läti transpordiminister teatas ERR-ile, et Eestiga neil Air Balticu IPO teemal arutelu pole olnud, kuid lisas, et Eesti nagu iga teine riik saab huvi korral osaleda avalikul aktsiapakkumisel.