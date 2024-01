Korobeinik ei välista ka ise keskfraktsiooni juhiks hakkamist

Praegune riigikogu Keskerakonna fraktsiooni aseesimees Andrei Korobeinik ei välistanud lühiintervjuus ERR-ile ka seda, et temast endast fraktsiooni juht saaks, kuigi talle see ei meeldiks. Uue fraktsiooni juhtkonna valib Keskerakond järgmisel nädalal.

Millal valib Keskerakonna fraktsioon uued juhid?

Plaan on järgmise nädala jooksul, siis kui meil komisjonid saavad paika. Seal on teatud sellised tehnilised probleemid. Kuna fraktsioonidest lahkunud saadikuid on palju, siis nad arvestatakse automaatselt opositsiooni sisse, mis ei vasta päris reaalsele olukorrale. Ja formaalselt on justkui opositsioonil ülekaal tekkinud paljudes kohtades. Aga reaalselt see muidugi nii ei ole. Ja siis opositsioonierakonnana me ei saa enda üleminekut ära vormistada.

Keda fraktsioon esimehe kohale kaalub?

Vaatame tõele näkku, meil on kuus inimest. Nimekiri ei ole väga pikk. Aga kui komisjonid saavad paika, siis me saame ka fraktsiooni juhtkonna paika.

Võib-olla ei jää teil endal muud üle kui esimeheks hakata?

Võib-olla. Aga see kindlasti minu lemmiktöö ei oleks.

Aga olete sellega arvestanud? Olete selleks valmis?

Meil arvestades olukorda ei ole kõigil väga suuri valikuid. Meil on olulised komisjonid, mille peab katma – rahanduskomisjon, majanduskomisjon ja sotsiaalkomisjon. See on juba kolm inimest. Fraktsiooni juhtkonnas on kaks inimest, kes pigem peavad olema rohkem fraktsiooni tööga seotud. Kokku on fraktsioonis praegu seitse inimest.

Jüri Ratas üsna pea lahkub Keskerakonnast ja fraktsioonist?

Jüri on pidanud läbirääkimisi. Selles mõttes ma väga kahtlen, et me lähiajal saame temaga ühiseid koosolekuid pidada. Aga Jüri on igal juhul ju riigikogu aseesimees, nii et fraktsiooni juhtkonda ta kindlasti ei lähe.

Kellega tal need läbirääkimised toimunud on?

Kuna Jüril on enda meediaplaan, siis ta oskab seda teile tutvustada õiges järjekorras.

Kui tõenäoline on tema liitumine Isamaaga?

On väga tõenäoline, et ta ikkagi Keskerakonnas ei jätka, jah. Kui üldiselt on selline reegel, et üks erakond korraga. Erakonna vahetuses ei ole midagi problemaatilist, aga see, et samal ajal see kõik toimub, see on kerge probleem, jah.

Kas Ratas astub pigem Isamaasse või sotsidesse?

Jüri on võimekas poliitik. Tal on mitmed kokkulepped olemas. Ma tuletan meelde, et ka Keskerakond pakkus talle europarlamendi valimistel esinumbri kohta. Tal oli, mille vahel valida.