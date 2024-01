Michal Euroopa Komisjoni volinikuks ei kipu

"Ma olen üritanud kogu selle kliimaministriks oleku aja sõbralikult öelda, et see töö, mida me kliimaministeeriumis teeme selle valitsuse raamides, on minu hinnangul äärmiselt vastutusrikas. Ja ärgu kolleegid pahandagu, kui mitte üks põnevamaid või kõige põnevam portfell," ütles Michal reedel Vikerraadio saatele "Uudis+" antud usutluses.

Michali sõnul on kliimaministri töö raske ja põnev ning tal ei ole vähimatki kavatsust kuhugi minema hakata.

"Aga see ometi ei sega inimesi sel teemal spekuleerimast. Ma soovin neile head tervist ja jätkuvat kirjutamisoskust. /.../ Mina naudin oma tööd, ja inimene, kes on oma töö üle õnnelik, ma arvan, et teda ei ole mõtet torkima tulla ettepanekuga midagi muud teha," sõnas Michal.

ETV "Esimeses stuudios" küsiti sel nädalal peaminister Kaja Kallaselt tema plaanide kohta ning Kallas vastas, et ta ei soovi oma ametikohalt lahkuda ja tahaks olla peaminister kuni järgmiste valimisteni.

Peaminister pareeris väite, mida on levitanud ka endine Keskerakonna esimees Jüri Ratas, et "Kallas taandub peaministri kohalt siis, kui Reformierakonnas lepitakse kokku Euroopa Komisjoni voliniku kandidaadi nimi".

Kallase soov jätkata peaministrina on omakorda avanud uued poliitilised spekulatsioonid, kas kliimaminister Kristen Michalist võiks saada volinikukandidaat. Seda enam, et teda on nimetatud üheks Kallase erakonnasiseseks oponendiks ja võimalikuks esimehekandidaadiks.