Ratas: Kallasest saab Euroopa Komisjoni järgmise koosseisu volinik

Kommenteerides Andrus Ansipi sõnu, et Reformierakonna juht tuleks välja vahetada, ütles Ratas, et Reformierakonnas toimub see võitlus, mis jäi pausile 2022. aasta veebruari lõpus.

"Kui vaadata toonast meediapilti, siis oli Reformierakonnas samuti sisemiselt väga palju teravusi, eeskätt siis endise esimehe Andrus Ansipi ja tänase esimehe Kaja Kallase vahel. Aga siis tuli peale täiemahuline sõda ja loomulikult sel hetkel tuli hoida ühte. Ma arvan, et see, mis tänasel hetkel toimub, on selle eelneva jätk."

Ratas sõnas, et Reformierakonna paljud kogenud poliitikud muretsevad, et erakonna toetus on erakordselt madal.

"Nende valijad sellist poliitikat heaks ei kiida. Ja see viib loomulikult selleni, et erakonnas sees hakkab võimuvõitlus, kus soovitakse näha uut esimest. Ja selge on see, et tänases seisus Reformierakonna uus esimees on ka uus peaminister."

Ratase sõnul võib Kallase taandumist erakonnajuhi ja peaministri kohalt oodata sel hetkel, kui Reformierakonna siseselt on lepitud kokku järgmise Euroopa Komisjoni voliniku kandidaadi nimi.

"Ma olen üsna veendunud, et see saab olema Kaja Kallas. Peaministri kohalt Euroopa Komisjoni. Kõigil liikmesriikidel see üks koht on. Ja reeglina endised peaministrid saavad komisjonis olema asepresidendi staatuses."

Ratase sõnul on Reformierakond nii professionaalne erakond, et suudab need asjad omavahel kokku leppida.

"Nii et ma usun, et Euroopa Parlamendi valimistega see nii otseselt seotud ei ole. Pigem on see seotud sellega, millal on kõige õigem valitsusel nimetada volinikukandidaat järgmisesse komisjoni koosseisu."

Euroopa Komisjoni volinik on Eestist praegu Ratase erakonnakaaslane Kadri Simson, kelle ametiaeg saab läbi 2024. aasta sügisel.