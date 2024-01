ECB juht Lagarde: Trumpi valimisvõit oleks ohtlik Euroopale

ECB juhi Prantsuse telekanali France 2 eetris tehtud kommentaarid on üllatavalt teravad, sest keskpankade ametnikud on reeglina hoidunud poliitikasündmusi kommenteerimast. Ometi on tegemist näitega Euroopa poliitikute murest Trumpi võimaliku valimisvõidu pärast.

"Kui me võtame õppust ajaloost, vaatame, kuidas ta valitses oma neli esimest aastat, siis see on selgelt oht," edastas Lagarde'i sõnu Financial Times.

Keskpanga juht tõi välja eraldi kolm valdkonda, mille puhul on hirmud Euroopas kõige suuremad.

"Piisab, kui mõelda kaitsetollidest, [USA] pühendumusest NATO-le, võitlusest kliimamuutuste vastu. Ainuüksi selles kolmes valdkonnas polnud USA huvid minevikus kooskõlas Euroopa huvidega," ütles ta.

Siiski kui ajakirjanikud pärisid Lagarde'ilt, kas Trumpi presidentuur võib jätta Euroopa üksi Ukraina toetamisel Venemaa täiemahulise sissetungi vastu, oli keskpanga juht optimistlikum.

"[See on vähetõenäoline], sest USA kongressis on palju valitud esindajaid, kes on sügavalt vastu Venemaa agressioonisõjale Ukraina vastu ning kes jätkavad Ukraina rahastamist ja toetamist," ütles ta.

Ohtu maandab ka see, et USA kongress võttis eelmise aasta lõpus vastu seadusemuudatuse, mis keelab presidendil kongressi heakskiiduta NATO-st lahkuda.

Samas on Trump n juba lubanud kehtestada kõrged 10-protsendilised kaitsetollid teiste riikide, kaasa arvatud liitlasriikide suhtes, seega majanduslik koostöö USA ja Euroopa Liidu vahel võib sattuda surve alla, kirjutab Bloomberg.

Lagarde, kes pidas kuni 2011. aastani ministriametit Prantsuse valitsuses, eitas kuulujutte, et ta plaaniks naasta Prantsuse poliitikasse enne, kui tema kaheksa aasta pikkune ametiaeg ECB eesotsas lõpeb 2027. aastal.

Keskpanga juhi sõnul on halvim inflatsioon juba selja taga, ning seniste trendide jätkudes saab järgmine ECB otsus olla intressimäärade langetamine. Siiski ei täpsustanud ta, millal sellise otsuseni jõutakse.

Lagarde'i sõnul on ECB võitmas võitlust inflatsiooni vastu ning huthi mässuliste rünnakutest tingitud tarneahelate häired on kontrolli all. Ometi salvestati intervjuud enne, kui selgus, et USA, Ühendkuningriik ja veel mitu lääneriiki andsid vastulöögi huthi rajatiste pihta öösel vastu reedet.