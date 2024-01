USA ründas Jeemenis uuesti huthi mässulisi

USA ründas uuesti Jeemenit päev pärast seda, kui esimene rünnak vallandas riigi pealinnas massimeeleavaldused, ja teised Lähis-Ida riigid väljendasid muret, et rünnakud võivad piirkonnas veelgi rahutusi vallandada.

USS Carney laupäeva varahommikul korraldatud rünnak oli suunatud Jeemenis asuvale huthi mässuliste radarile ja see oli rünnaku teine etapp, millega taheti tabada sihtmärki, mis oli seotud 12. jaanuaril sooritatud rünnakutega, mille eesmärk oli vähendada huthi mässuliste võimet rünnata merel laevasid, teatas USA sõjaväe esindaja X-is (endine Twitter).

USA täiendavad rünnakud olid palju väiksemad kui varasemad, mis tabasid peaaegu 30 paika, ütles USA ametnik CNN-ile.

Iraani poolt toetatud võitlejate ametlik meedia teatas varem, et rünnak tabas Jeemeni mässuliste pealinnas Sanaas asuvat Al-Dailami õhuväebaasi.

Reedel ütles USA ühendstaabi direktor kindralleitnant Douglas Sims ajakirjanikele, et huthid tulistasid välja laevaraketi kättemaksuks neljapäevaõhtuste rünnakute eest, kuid rakett ei tabanud alust.

Mässuliste kõrgeim poliitiline nõukogu ütles, et kõik Ameerika-Briti huvid on muutunud huthide seaduslikeks sihtmärkideks ja mässuliste asevälisminister Hussein al-Ezzi ütles, et USA ja Suurbritannia peavad olema valmis maksma ränka hinda.