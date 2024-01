Uuring: Trump kasvatab vabariiklaste valijate seas toetust

USA telekanali CBS küsitlus näitab, et Donald Trump on vabariiklaste seas ülekaalukalt kõige populaarsem presidendikandidaat. Trump on peale ametiaja lõppu saanud neli ametlikku süüdistust, kuid tema toetus on kasvanud lausa 69 protsendini.

USA-s algavad sel nädalal eelvalimised, Iowa osariigi vabariiklastest valijad hääletavad presidendikandidaadi üle juba 15. jaanuaril.

Trumpi juriidilised probleemid pole tema toetust vabariiklaste seas vähendanud. Vabariiklaste valijad leiavad endiselt, et Trump on parim kandidaat, kes suudab president Joe Bideni alistada. Üleriigiliselt on Trumpi toetus vabariiklaste seas 69 protsenti, Florida kuberneri Ron DeSantise toetus on 14 protsenti ning kolmandale kohale jääb Nikki Haley 12 protsendiga, vahendas CBS News.

Mõned Trumpi rivaalid väidavad, et endise presidendi juriidilised probleemid võivad kahjustada tema võidu võimalusi üldvalimistel, mis toimuvad novembris. Kuigi Haley suurendab valijate seas toetust, siis tema toetus ei küündi ligilähedalegi Trumpi omale.

Haley ja DeSantis loodavad, et üksikute osariikide tulemused muudavad valimiste dünaamikat. Enamik vabariiklaste valijaid aga ütles, et Iowa ja New Hampshire'i tulemused ei mõjuta nende otsust.

Vabariiklaste valijad soovivad presidendikandidaati, kes lubab langetada makse ning võitleks woke ideoloogia vastu. Mõnes küsimuses lähevad aga valijate arvamused suuresti lahku.

Trump kasutab piiripoliitika puhul karmi retoorikat. Üleriigiliselt enamik valijaid sellise kõnepruugiga ei nõustu. Siiski nõustub sellise jutuga 97 protsenti MAGA valijatest. MAGA viitab Trumpi loosungile "Make America Great Again" (muutkem Ameerika taas suureks). 65 protsenti vabariiklastest toetab Trumpi karmi piiripoliitikat.

Enamik MAGA valijaid tahab, et Trump esitaks võimule saamise korral oma oponentide vastu süüdistused. Teised pigem ei toeta seda.

Pooled MAGA valijad tahavad, et Trump viiks USA NATO-st välja. Enamik vabariiklaste partei valijatest aga ei toeta sellist plaani.