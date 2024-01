Trump saavutas suure võidu Iowa eelvalimistel

Telekanalid CNN ja CBS ennustasid väga kiiresti Trumpi võitu USA ÜRO endise suursaadiku Nikki Haley ja Florida kuberneri Ron DeSantise ees.

Kui loetud oli 97 protsenti häältest, oli Trumpi häältesaak Iowas 51 protsenti. Uudisteagentuur AP kuulutas Trumpi võitjaks, vahendas The Wall Street Journal.

Vabariiklaste eelvalimised Iowa osariigis käivitasid ametlikult USA 2024. aasta presidendivalimiste protsessi.

Trump ütles esmaspäeval ameeriklastele, et "meie riigil on aeg kokku tulla", kui ta võitis Iowa vabariiklaste eelvalimistel, kinnistades tema staatust tõenäolise vabariiklaste presidendikandidaadina, kes astub novembris toimuvatel valimistel vastu president Joe Bidenile.

Trumpi võidu tähenduslikkust Iowas möönis ka president Biden. "Tundub, et Donald Trump võitis just Iowas. Ta on praegu selgelt teise poole esinumber," ütles Biden sotsiaalmeediaplatvormil X.

USA meedia: DeSantis on eelvalimistel Iowas Haley ees teine

Ron DeSantis saavutas esmaspäeval vabariiklaste eelvalimistel Iowa osariigis teise koha, teatas USA meedia.

CNN ja Fox News teatasid, et kui enamik hääli oli kokku loetud, kindlustas Iowas tugevalt panustanud DeSantis 21,2 protsendiga häältest teise koha, edestades napilt endist ÜRO suursaadikut Nikki Haleyt, kel on 19,1 protsenti häältest.

Ramaswamy loobus presidendipürgimusest ja toetab Trumpi

USA vabariiklasest ettevõtja Vivek Ramaswamy, kes püüdis esile tõusta värske presidendikandidaadina, teatas esmaspäeval, et loobub Donald Trumpi kasuks.

"Me peatame selle presidendivalimiste kampaania," ütles Ramaswamy toetajatele pärast seda, kui pidi vabariiklaste eelvalimistel Iowas leppima alles neljanda kohaga.

"Ma helistasin Donald Trumpile, et õnnitleda teda võidu puhul ja nüüd on tal presidendivalimistel minu täielik toetus," kinnitas Ramaswamy.