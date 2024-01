Poola veokijuhid lõpetavad Ukraina piiriblokaadi

Poola taristuminister Dariusz Klimczak teatas teisipäeval, et ta sõlmis kokkuleppe Poola veokijuhtidega blokaadi lõpetamiseks Poola-Ukraina piiril. Blokaad lõpeb kolmapäeval ning läbirääkimised valitsuse ja veokijuhtide vahel jätkuvad. Eesmärgiks on sõlmida kokkulepe 1. märtsiks, vastasel juhul algab blokaad uuesti.

Klimczaki sõnul on tema siht ellu viia kõik veokijuhtide nõudmised. Samuti palus minister, et Ukraina võimud aitaksid kontrollida piiriülest liikumist, vahendab Financial Times.

Kokkuleppe detailid pole veel selged, kuid Klimczak lubas karmistada kontrolli Ukraina veokijuhtide dokumentatsiooni järele. Poola valitsus teatas samuti, et see arutab Kiieviga elektroonilise piiriületussüsteemi muutmist. Poola veokijuhid väidavad, et see süsteem eelistab Ukraina veokeid.

Poola veokijuhid alustasid piiriblokaadi 6. novembril, mille järel tekkisid Ukraina ja Poola piiril pikad järjekorrad. Hiljem ühinesid blokaadiga Poola põllumehed. Kui veokijuhtide pahameel oli tingitud Ukraina veokijuhtide poolsest konkurentsist rahvusvaheliste vedude turul, siis põllumehed kardavad konkurentsi odava Ukraina põllumajandustoodangu poolt.

Põllumehed soovivad, et valitsus pikendaks eelmisel aastal kehtestatud impordikeeldu Ukraina teraviljale ning laiendaks seda ka teistele kaupadele. Poola uus peaminister Donald Tusk on kaitsnud impordikeeldu, kuigi see on vastuolus Euroopa Liidu reeglitega.

Tusk kavatseb külastada Ukrainat lähipäevil. Visiidi käigus on plaanis arutada nii Ukraina sõjaabi kui majanduslikke lahkhelisid Kiievi ja Varssavi vahel.