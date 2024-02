Poola talunikud blokeerisid tähtsa Saksa piiripunkti

Poola talunikud blokeerisid pühapäeval olulise maantee piiril Saksamaaga, et avaldada seeläbi meelt Euroopa Liidu määruste ja maksude vastu.

Talunikud üle Euroopa on avaldanud juba nädalaid meelt ja kurtnud koormavate keskkonnareeglite, väljastpoolt Euroopa Liitu tuleva odava impordi ja madala sissetuleku pärast.

Pühapäeval peatasid Poola põllumehed liikluse A2 maanteel Słubice lähedal piiril Saksamaaga.

"Blokaad algas kell 13. Mõlemad A2 maantee vööndid on seisatud," ütles kohaliku politsei kõneisik AFP-le.

Algul plaanisid põllumehed 25-päevast blokaadi, kuid vähendasid selle kestust pärast kõnelusi kohalike võimude, äride ja transpordifirmadega.

Tõenäoliselt lõppeb blokaad juba esmaspäeval, ütles üks protestiaktsiooni korraldajatest Dariusz Wróbel.

"See sõltub asjaoludest, mida me ei saa ennustada," lisas ta. "Me peame hakkama end tõsiselt võtma."

Euroopa Liidu põllumajandusministrid kohtuvad esmaspäeval Brüsselis, et arutada Euroopa Komisjoni ettepanekuid talunike rahulolematuse lahendamiseks.

Poola farmerite sõnul on nende suurimaks kaebuseks Euroopa Liidu niinimetatud rohelepe energia, transpordi ja maksunduse valdkonnas. Farmerite sõnul mõjuvad maksutõusud ja muude reeglite karmistumine neile rängalt.

Samuti on Poola talunikud tõkestanud liiklust piiril Ukrainaga, väites, et odav importkaup kahjustab konkurentsi ja nende elatist.