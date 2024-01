Presidendi kantselei juht: kohustuslikku külaliste nimekirja pole sätestatud

"See on olnud presidendi soov, et igal aastal oleks võimalikult palju erinevate elualade inimesi vastuvõtul," ütles presidendi kantselei direktor Peep Jahilo Vikerraadio saates "Uudis+".

Jahilo sõnul on presidendi jaoks oluline, et võimaluse vastuvõtule tulla saaksid igal aastal erinevad inimesed.

Jahilo hinnangul pidas president kutsete väljasaatmisel silmas, kes on konkreetsel aastal millegagi silma paistnud või kellega on president kohtunud visiitidel Eesti eri paikadesse.

"On olemas tava, mis kutsub 24. veebruari õhtul erinevate elualade inimesed presidendi vastuvõtule kõnet kuulama, kontserti jälgima ning hiljem vestlema ja pidutsema. Kes need külalised on, pole kusagil sätestatud," ütles presidendi kantselei direktor.

"Estonia ruum on piiratud ja isegi kui see oleks oluliselt suurem, tuleks ikkagi piir ette. Valiku tegemine on möödapääsmatu," märkis Jahilo.

Jahilo ütles, et ka eelmistel aastatel pole kõik riigikogu liikmed mitmesugustel põhjustel kohale tulnud.

"Tegelikult ei saa president kutsuda ka kõiki õpetajaid, kultuuritegelasi. Tuleb kohale nende esindus. Ka riigikogust tuleb seekord esindus," sõnas Jahilo.

Jahilo sõnul on valik kutsutud riigikogulastest tehtud nende töökohtade järgi ning riigikogulaste töökust see ei näita.

"Läbi aastate on selle ürituse kutsed saadetud välja jaanuarikuus. Kõik kutsed jõudsid kutsututeni eelmise nädala neljapäeval või reedel," ütles Jahilo.

"Osade riigikogu liikmete parteide vahetus tekitas segadust, aga otseselt see ei takistanud kutsete väljasaatmist," lisas ta.

Jahilo märkis, et tänavune vastuvõtu eelarve maht on sarnane eelmiste aastatega, küll on aga hinnad tõusnud.

Jahilo kinnitas, et presidendi vastuvõtt saab väärikalt korraldatud ja ükski presidendi kantselei eelarves ette nähtud visiit, vastuvõtt või 20. augusti pidu roosiaias 24. veebruari vastuvõtu tõttu ära ei jää.

Eelmise nädala reedel said mitmed riigikogu liikmed teada, et president Alar Karis otsustas kutsuda seekord vabariigi aastapäeva vastuvõtule ainult riigikogu juhatuse, komisjonide esimehed ja aseesimehed ning fraktsioonide juhid, mis tähendab enamiku rahvasaadikute peolt kõrvalejäämist.