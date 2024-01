Reformierakondlased presidendi vastuvõttu ühiselt boikoteerida ei plaani

Peaminister Kaja Kallas (RE) ütles Vikerraadio saates "Stuudios on peaminister", et teda häirib president Alar Karise otsus mitte kutsuda vabariigi aastapäeva vastuvõtule enamikku riigikogu liikmetest ning seetõttu ei ole ta kindel, kas ta seal ka ise osaleb.

Reformierakonna fraktsiooni esimehe Erkki Keldo sõnul on peaministri sõnavõtt tekitanud fraktsioonis arutelu, aga lõplikku otsust sel teemal ei ole. "Eks iga kutse saanud saadik ise vaatab, kas ta saab minna," sõnas ta ERR-ile.

"Ma saan aru, et Kaja Kallasel ja ka väga mitmetel parlamendisaadikul tekkis küsimus, mis on põhjus, et juba paarkümmend aastat toimunud traditsiooni selliselt muuta," lisas ta.

Sotsiaalmeedias presidendi otsust kritiseerinud Jürgen Ligi (RE) vastuvõtul mitteosalemist ei kaalu.

"Üks põhjus, miks ma ei kaalu, on see, et ei arvataks, nagu minu sõnavõtt selle mittekutsumise peale oleks kuidagi enda pärast. Ma olen väga kriitiline selle institutsiooni alavääristamise pärast, kuid ei lähtu siin isiklikust valikust. Ma olen kutse saanud ja ma leian, et see on riiklik kohustus nii kutsujale kui ka minejale, kui ei ole väga selget põhjust," ütles Ligi.

"Hästi inetu on olnud see avalik ilkumine sel teemal, kuidas riigikogu liikmed ei saa "peole minna". See ei ole nende kui isikute pettumus, vaid see on pettumus, et alavääristatakse institutsiooni ja mõlemad käitumisviisid – nii minek, kui ka mitteminek – on sobilikud sellest märku andmiseks," lisas ta.

Kui võtta aluseks presidendi kantselei teade, et tänavu on parlamendist vastuvõtule kutsutud riigikogu juhatus, komisjonide (nii alaliste kui ka erikomisjonide) esimehed ja aseesimehed ning fraktsioonide juhid, sai Reformierakonna fraktsiooni 37 liikmest kutse ilmselt üheksa.

Nendeks on Reformierakonna riigikogu fraktsiooni juht Erkki Keldo, riigikogu aseesimees Toomas Kivimägi, maaelukomisjoni esimees Urmas Kruuse, rahanduskomisjoni esimees Annely Akkermann, sotsiaalkomisjoni esimees Õnne Pillak, väliskomisjoni esimees Marko Mihkelson, julgeolekuasutuste järelevalve erikomisjoni esimees Jürgen Ligi, korruptsioonivastase erikomisjoni aseesimees Eerik-Niiles Kross ning riigieelarve kontrolli erikomisjoni aseesimees Maris Lauri.

Vabariigi aastapäeva vastuvõtt toimub tänavu 24. veebruaril Tallinnas Estonia teatri- ja kontserdimajas, kus aastapäeva kontserdi kunstiline juht on Jaan-Eik Tulve ja lavastaja Maria Peterson.

Vastuvõtule on kutsutud traditsiooniliselt inimesed paljudelt elualadelt, nende seas ka näiteks möödunud aastal silma paistnud kultuuri- ja sporditegelasi, hariduselu edendajaid, vaimse tervise eest seisjaid, ühiskonnategelasi, poliitikuid, riigiametnikke ja Eestisse akrediteeritud suursaadikud.