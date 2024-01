Helme alustab konsultatsioone peaministri umbusaldamiseks

"Teen ettepaneku alustada riigikogu kõigi õpetajaid toetavate fraktsioonide vahel konsultatsioone peaministrile umbusalduse avaldamiseks suutmatuse ja tahtmatuse pärast leida lahendus viimaste aastakümnete kõige tõsisema ühiskondliku töötüli ja hariduskriisi lahendamiseks," teatas Helme.

Helme märkis, et käimasoleva õpetajate töötüli taustal on olukord muutunud ning poliitiline eraldusjoon ei jookse enam selgelt kaolitsiooni ja opositsiooni vahelt, vaid ka koalitsiooni sees.

"Tänaseks on kujunenud olukord, kus nii ühiskond laiemalt kui valdav enamus parlamendierakondi on selgelt õpetajate töötingimuste parandamise taga, samas peaminister ja peaministri partei ei suuda või ei taha olukorda lahendada ning ühiskondlikke pingeid maandada."

Helme sõnul peavad sellises olukorras kõik endalt küsima, kas lihtsalt soovide deklareerimine ning poliitiliste positsioonide markeerimine on piisav.

"Sotsiaaldemokraadid ning Eesti200 on valitsuserakonnad, kellel erinevalt opositsioonist on jõuõlg otsuste forsseerimiseks. Erakonnad, mis kuu aja eest toetasid usaldusega seotud riigieelarvet, milles on fikseeritud tänased palgatasemed, ei saa usutavalt nõuda lisaraha, kui nad ei ole valmis avama riigieelarvet ning selle saavutamiseks valmis tänase valitsuse ja valitsusjuhi töö lõpetama."

Seoses sellega tegi Helme ettepaneku alustada riigikogu kõigi õpetajaid toetavate fraktsioonide vahel konsultatsioone peaministrile umbusalduse avaldamiseks suutmatuse ja tahtmatuse pärast leida lahendus viimaste aastakümnete kõige tõsisema ühiskondliku töötüli ja hariduskriisi lahendamiseks.

Reinsalu: peaministri umbusaldamine on asjakohane

Ka Isamaa esimees Urmas Reinsalu teatas, et asjakohane on algatada riigikogus umbusaldusavaldus peaministrile.

"Oleme kõigi opositsioonierakondade vahel selle üle konsulteerinud.

Isamaa tegi selle ettepaneku juba aasta lõpul, nüüdseks takistab valitsuse juhtimiskriis juba kogu ühiskonna toimimist."

Ka Reinsalu avaldas lootust, et see käik annab julgust ka väiksematel koalitsioonipartneritel seista lahenduse leidmise eest, et järgmisel nädalal saaksid lapsed kooli minna.

"Kui umbusalduse ettevalmistamine ja hirm, et sellega võivad ühineda väiksemad koalitsioonipartnerid survestab peaministrit lahendust leidma, on see iseenesest positiivne tulemus. Praegune vastasseis ja selle jätkamine ei vasta kuidagi Eesti ühiskonna huvidele, vaid mõjub lihtsalt kiusuna. Aeg on see segadus lõpetada moel või teisel," märkis Reinsalu.

Eesti 200 esimees Margus Tsahkna ütles neljapäeva õhtul ETV saates "Esimene stuudio", et haridusküsimused on küll tähtsad, aga erimeelsused neis ei kõiguta valitsuse koostööd ja koalitsiooni. Ka SDE esimees Lauri Läänemets ütles kolmapäeval ERR-i veebisaates "Otse uudistemajast", et valitsuskoalitsiooni lagunemist oodata pole.