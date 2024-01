Rebo: Venemaa ei suuda initsiatiivist hoolimata edu saavutada

Vene relvajõud hoiavad küll viimasel ajal Ukraina sõjas initsiatiivi, aga pole sellest hoolimata erilist edu saavutanud, ütles Kaitseliidu peastaabi ülem kolonel Eero Rebo. Vene transpordilennuki Il-76 allakukkumise asjaolusid ta ei kommenteerinud, viidates, et Venemaa ei tee rahvusvaheliste lennundusintsidentide uurimisega koostööd.

"Luhanski suunal on jaanuarikuu jooksul olnud varasemaga võrreldes oluliselt rohkem [Vene vägede] rünnakuid. Lisaks jalaväele on kasutatud ka rohkem soomustehnikat. Vene Föderatsiooni relvajõud hoiavad seal küll initsiatiivi, aga edenemine on olnud marginaalne," rääkis Rebo reedel kaitseministeeriumis korraldatud briifingul

Ta prognoosis, et lähinädalatel võib Venemaa üritada rünnata Belgorodi ja Harkivi oblasti piirialadel, et tõmmata Ukraina üksusi ära Vene vägede peamise rünnaku all olevalt Kupjanski suunalt.

Donetski suunal on tema sõnul kõige aktiivsemad lahingud Bahmuti, Avdijivka ja Donetski juures.

"Ja väga selgelt on rünnaku pearõhk Avdijivka, kus on väidetavalt Putini üksusi nähtud ka luure ja erinevate manööverosadena linnas sees. Aga see ei tähenda seda, et nad oleksid suutnud läbi murda või siis takistaksid Ukraina relvajõudude logistikat," rääkis kolonel.

Zaporižžja suunal käib aktiivne lahingutegevus peamiselt Vilikaja Novosilkast lõunas, kus aga kummalgi poolel edu ei ole, jätkas ta.

Hersoni suunal hoiavad Ukraina üksused Dnepri idakaldale loodud sillapead, sidudes seal Venemaa relvajõudude üksusi, mis ei ole suutnud erinevatest rünnakukatsetest hoolimata ukrainlasi sealt taganema lüüa.

Mainides kolmapäeval Venemaal Belgoradi oblastis alla kukkunud transpordilennkit Il-76, ütles Rebo, et kuna Venemaaei osale rahvusvahelises lennundusintsidentide uurimises, siis ei saa juhtunu kohta midagi täpsemat öelda.

"Usun seda, et see lennuk kukkus alla. Ma näen siin mustrit, kus seda üritatakse ära kasutada informatsioonilises võitluses ja tekitada ukrainlastes teatud ebakindlust lennukite allalaskmisel. Küll aga ei ole meil täna kindlaid andmeid, mis seal täpselt pardal oli, kuna Vene Föderatsioon ei tee koostööd rahvusvaheliste lennundusohutusorganitega," tõdes kolonel Rebo.