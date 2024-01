Eesti 200 ja sotsid Kallase umbusaldusega liituda ei kavatse

Opositsioon kavandab peaministrile umbusalduse esitamist ning see on nende sõnul ajendatud õpetajate streigist. Kuigi koalitsioonierakonnad pole õpetajate palgatõusus üksmeelel, et kavatse sotsid ja Eesti 200 peaministrit kukutada.

Ettepanek umbusalduse esitamiseks tuli seekord EKRE-lt. EKRE esimees Martin Helme ütles, et umbusalduse fookus on haridusel. Ainult opositsiooni häältest umbusalduse läbiminekuks ei piisa.

Õpetajate lisapalgatõusuks vaja mineva 10,8 miljoni leidmisel on aga koalitsioonis tekkinud kaks leeri. Ühel pool on peaminister Kaja Kallas ja Reformierakond ning teisel pool sotsid ja Eesti 200

"Kust nurga alt nüüd vaadata – kas me läheme neile appi või avaldame survet Reformierakonnale. Aga võib ka niipidi öelda, et minu meelest tuleks selgus majja saada, kas väiksemad koalitsioonipartnerid lihtsalt räägivad või on valmis ka midagi tegema," lausus Helme.

Isamaa esimees Urmas Reinsalu ütles, et umbusaldus tuleb esitada viivitamata.

"Meil on julgeolekukriis laiemalt, meil on kasvav majanduslangus ja tegeldakse kaoses küsimusega, mis on sisemise otsustamatuse taha kinni jäänud," lausus ta.

Koalitsiooni väiksemad osalised sotsiaaldemokraadid ja Eesti 200 opositsiooni algatust ei toeta. Eesti 200 fraktsiooni aseesimees Marek Reinaas ütles, et opositsiooni algatus läbi ei lähe ja kui tõesti oleks kunagi vaja kedagi välja vahetada, siis saab seda teha opositsiooni abita.

"Kuna peaminister on Reformierakonnast, siis see on Reformierakonna asi, kas usaldada või umbusaldada ühte või teist ministrit ja neid välja vahetada. Ma arvan, et neil ei ole selleks opositsiooni abikätt tarvis," lausus Reinaas.

Sotsiaaldemokraat Helmen Kütt ütles, et nendele on tähtis lahenduste leidmine.

"Lahendus on ikkagi see, et leitakse see 10 miljonit, võetakse (õpetajate) karjäärimudeli arutelud ja laua taha osapooled. Sotsiaaldemokraadid olles valitsuses kindlasti keskenduvad selle lahenduse leidmisele," lausus Kütt.

Helme sõnul on käimas umbusalduse teksti koostamine.

"Räägimegi ainult haridusest, õpetajate palkadest ja haridustöötajate töötülist," ütles ta.

Järgmine nädalal riigikogus istungeid ei ole ning umbusaldus antakse sisse ilmselt ülejärgmisel nädalal.