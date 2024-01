Milrem Robotics sõlmis sektori suurima lepingu Araabia Ühendemiraatidega

Milrem Roboticsi ülesanne on viia läbi eksperimenteerimis- ja katseprogramm, et integreerida mehitamata maismaasüsteemid emiraatide relvajõudude arsenali. Tegemist on Eesti ajaloo suurima kaitsetööstuse tellimusega, mille väärtus ületab sadat miljonit eurot, ent selle täpne maksumus on konfidentsiaalne.

Kaitseminister Hanno Pevkur ütles "Aktuaalsele kaamerale", et ka Ukrainasse on Eesti kaitsetööstusettevõtted tootnud vajalikku miljonite eurode väärtuses.

"Milremi tehing on üks näide sellest, et seda potentsiaali on siin tegelikult küll ja veel. Maailma kaitsetööstuse vaatest ei ole see nüüd teab mis hiigelsuur tehing. Isegi kui me vaatame, palju Eesti on maailmaturult soetanud, siis need summad on suuremad, aga loomulikult on see märgiline. Ma loodan, et see on tõesti esimene suur samm järgnevate sammude reas," lausus Pevkur.

Ka Ukrainasse on Eesti kaitsetööstusest läinud päris palju, märkis Pevkur. "Sellest ei ole väga palju räägitud, aga Eestis on kaitsetööstusettevõtteid, kes on tootnud kas oma lääne partneritega koos või üksinda päris märkimisväärsete miljonite eest varustust," ütles ta.

"Kuna seal on ka sensitiivset luuretehnikat, siis sellest väga palju ei räägita, aga tegelikult me oleme Eestist Ukrainasse mitmete, isegi mitmekümnete miljonite eest müünud," lisas Pevkur.