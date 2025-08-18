Sõrski: Ukraina rakendab juba tänavu võitlusse 15 000 maismaa robotit

Ukraina soovib Venemaa agressiooni tõrjumiseks võtta kasutusele üha rohkem kõrgtehnoloogilisi relvi ja plaanib juba sel aastal anda oma vägedele 15 000 eriotstarbelist maapealset robotplatvormi, ütles Ukraina relvajõudude ülemjuhataja Aleksandr Sõrski.

Ukraina sõjavägi kasutab lahingutegevuses aktiivselt robotsüsteeme, rääkis kindral Sõrski intervjuus väljaandele RBC-Ukraina. "See on laialt levinud. Sel aastal oleme plaaninud varustada väed 15 000 eri eesmärke täitva maapealse robotplatvormiga," märkis ta.

Tema sõnul kehtib see nii kuulipildujate või muude relvadega varustatud ründesüsteemide kui ka logistika või meditsiinilise evakueerimise platvormide kohta.

"Me panustame kõrgtehnoloogilistele relvadele, kõrgtehnoloogilistele süsteemidele, mis aitavad meil vähendada meie sõjaväelaste kohalolekut otse lahinguväljal. See puudutab peamiselt robotplatvorme, erinevat tüüpi ja erinevatel eesmärkidel ehitatud mehitamata süsteeme - need on peamiselt õhudroonid. Kuid me arendame aktiivselt ka maapealseid süsteeme - logistikat, meditsiinilist abi haavatute evakueerimiseks," rääkis Sõrski.

Tema sõnul arendab Ukraina aktiivselt droone ja robotsüsteeme selleks, et vähendada sõjaväe riske lahinguväljal.

Ülemjuhataja lisas, et praegu katsetatakse juba haavatute evakueerimiseks mõeldud õhus liikuvaid robotplatvorme.

Väljaanne RBC-Ukraina meenutas, et hiljuti avaldati 93. eraldi mehhaniseeritud brigaadi "Holodnõi Jar" video, mis näitab, kuidas nad puhastasid Dobropillja piirkonnas Vene vägede käes olnud alasid kuulipildujatega varustatud robotite abil.

Зачистки от оккупантов села Веселое в районе Доброполья бойцами 93-й бригады ВСУ при поддержке большого количества наземных роботизированных комплексов, оснащенных пулеметами. pic.twitter.com/826inVqAU1 — Vlb Sta Київський Сирець (@StaVlb) August 17, 2025

Varem kodifitseeris ja kiitis kaitseministeerium heaks maapealse robotsüsteemi "Jarost" kasutamiseks Ukraina kaitseväe üksustes.

Eelmisel nädalal teatas Ukraina kaitsetööstusettevõte Frontline katsetustest, mille käigus testiti Eesti taustaga firma Milrem Robotics mehitamata maastikusõidukile paigutatud automaatset granaadiheitjat. Ukrainas läbi viidud lahinglaskmise katsetused näitasid süsteemi efektiivsust 1100 meetri kaugusel, hoides samal ajal operaatoreid ohutus kauguses, teatas Frontline teisipäeval oma pressiteates. Testimisel tulistas Milremi mehitamata maismaasõiduki platvormile THeMIS paigutatud Frontline'i 40-millimeetrine automaatgranaadiheitja Buria eemal asuvat sihtmärki.