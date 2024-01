Vedurijuhiks tahab saada üle 400 inimese

Elroni töökonkursile vedurijuhi õpilaste leidmiseks on oma kandidatuuri esitanud üle 400 inimese.

Vedurijuhtide üldkoolituse juhendaja instruktorvedurijuht Artur Lorents ütles, et kuna Eestis tuleb aastatel 2025 kuni 2027 liinile 16 uut reisirongi, siis on vedurijuhi amet järjest nõutum.

Maikuus algavale vedurijuhi koolitusele valib Elron vähemalt 10 õpilast. Mullu novembris alanud vedurijuhtide koolitusele kandideeris 148 inimest.

Kokku kestab vedurijuhiõpe üheksa kuud. Pärast edukat vedurijuhi üldkoolituse läbimist ja transpordiametis vedurijuhiloa eksami sooritamist suunduvad õpilased kuni viis kuud kestvasse sertifikaadiõppesse, kus õpitakse tundma konkreetseid raudteeliine ja ronge.

Sooviavaldusi vedurijuhi koolitusele võtab Elron vastu 28. jaanuari südaööni.

Elron (AS Eesti Liinirongid) on riigile kuuluv operaatorfirma, mis korraldab Eesti Raudtee AS ja Edelaraudtee AS-le kuuluval raudteel reisirongiliiklust.