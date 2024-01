Laupmaa ei tagastanud jaanuaris sentigi toeta.me annetusrahast

Korjandusportaali toeta.me eestvedaja Henri Laupmaa ei maksnud jaanuaris tagasi sentigi toeta.me annetusrahast ehk Ukraina abistamiseks kogutud 225 000 eurost on ta tagasi maksnud praeguseks 139 000 eurot.

Kampaania eestvedaja Roy Strider ütles teisipäeval ERR-ile sai ta jaanuaris Laupmaalt kirja, kus viimane lubas peagi kõik võlad ära maksta. Kuid siiani on tagastatud summa sama suur kui detsembri lõpus ehk puudu on ligi 86 000 eurot.

Laupmaa lubas teisipäevases vestluses ERR-iga veebruarikuu jooksul tasuda ära kõik 86 000 eurot. Mehe sõnul ei ole ta veel raha ära maksnud, kuna "paar asja" on vaja enne korda ajada. Mis on need "paar asja", seda polnud Laupmaa enne kogusumma tagastamist nõus kommenteerima.

Annetuskampaania eestvedajatega sõlmitud algse kokkuleppe kohaselt pidi Laupmaa kogu kampaaniaraha üle kandma juba 2023. aasta oktoobris.

Strider lisas, et plaanitud 21-st droonist on Ukrainasse jõudnud kümmekond.

Korjandusega koguti raha, et osta Eesti ettevõttelt Threod Systems 21 GPS-i segamise vastast seadet. Sellised seadmed pikendavad rindel droonide eluiga ning aitavad tõrjuda Venemaa elektroonilise sõjapidamise vahendeid.

Põhja ringkonnaprokuratuur alustas septembri keskel kriminaalmenetlust, et kontrollida teavet, mille kohaselt on veebipõhisel annetusplatvormil toeta.me toimunud heategevusprojekti käigus kogutud summa väidetavalt ebaseaduslikult omastatud.

Lisaks muusik ja kirjanik Roy Striderile vedasid droonikampaaniat teiste seas eest ka riigikogu liikmed Eerik-Niiles Kross ja Juku-Kalle Raid.