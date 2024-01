Narva autovedajad nuputavad, kuidas piiri sulgumise järel ellu jääda

Venemaa-suunaliste vedudega tegeleb Narvas umbes paarkümmend transpordifirmat. Üle piiri veetakse põhiliselt toiduaineid, lilli, karastusjooke, alkoholi ning ravimeid. Jaanilinna piiripunkti sulgemise ja autoliikluse katkemisega pääseb Narvast Venemaale edaspidi vaid läbi Kagu-Eesti piiripunktide. Narva ettevõttele muutub Peterburi suunaline sõit tunduvalt pikemaks, vedu läheb kallimaks, ajakulu suureneb.

"Selleks, et koju jõuda, muutub teekond ligi 600 kilomeetri võrra pikemaks. Me töötame turuolukorras, meil on suur konkurents Läti ja Leedu vedajatega, kuid nende jaoks ei muutu midagi. Meie jaoks muutub aga kõik kardinaalselt," selgitas Narva transpordifirma Garant Trans juhatuse liige Igor Rabtsevitš.

Raskem põli on ka autojuhtidel. Näiteks Peterburist sõites tuleb jätta auto Jaanilinna ja jalgsi Narvas puhkamas käia ning hommikul taas üle piiri kõmpida, et Kagu-Eesti piiripunkti poole sõitma hakata. Garant Transis töötab 43 autojuhti, kuid koondama kedagi ei hakata. Venemaa suunast täielikult ei loobuta, enamik autodest suunatakse ümber Euroopa vedudele.

"Me toimetame kaubad Euroopa riikidest Narva ladudesse. Ja Venemaale edasi viivad kaubad juba need transpordifirmad, mis eri põhjustel Euroopa riikidesse ei sõida. Kas on neil autod vanad või ei saa või ei oska. See on vaid üks meie edasise tegevuse skeemidest," sõnas Igor Rabtsevitš.

Lisaks kaalub Rabtsevitši ettevõtte korraldada kaubavedusid läbi Soome piiripunktide, siis kui Soome piiri Venemaaga avab.

"Auto sõidab ratastel, see tähendab, et auto pole rong ja saab sõita eri suundades. Otsime aknaid piirides ja võime isegi läbi Valgevene kaupu transiidina Venemaale vedada."

Kuniks Soome piir kinni on ennustab Rabtsevitš Kagu-Eesti piiripunktides veokitele tavalisest pikemaid ooteaegu. Selleks, et neid vältida, soovitavad autovedajad põllumajandus- ja toiduametil avada Koidula piiripunktis autode veterinaarkontroll, mida seal praegu püsivalt ei ole.